股市大漲掀退休潮？55歲以上勞參率降至37.2％ 專家示警：最怕退休就遇股災

股市一路上漲，除了讓投資人的資產跟著膨脹，也可能改變退休時間。根據美國勞工統計局數據，55歲以上勞工的勞動力參與率，已從2024年8月的38.6%降至37.2%；同一期間美股維持強勢，標普500指數2023年上漲26%、2024年上漲25%、2025年上漲18%，今年截至21日早盤也上漲約16%。

美國銀行經濟學家認為，股市上漲產生的「財富效應」，可能讓部分接近退休年齡的勞工更有底氣離開職場。聯準會數據顯示，2026年第2季美國家庭與非營利組織淨資產增加12.8兆美元、來到195.9兆美元，創2000年有紀錄以來最大單季增幅，強勁股市報酬是主要推力之一。

不過，股票漲得多並不代表退休後就能高枕無憂。真正需要留意的是退休初期若剛好遇上市場大跌，又必須賣股支付生活費，可能讓留在市場等待反彈的資產減少，進而提高退休資金提早耗盡的風險。若AI熱潮降溫帶動股市修正，也可能讓部分剛退休的中高齡族群重新思考是否回到職場。

這項話題也在PTT掀起熱烈討論，不少網友反而認為55歲退休「已經不算早」，有人直呼「財富自由55歲幹嘛還工作」、「人生苦短，早點享受吧」，甚至有網友喊出「55歲也太慢，我還希望40就退休了」，認為如果投資累積的資產已足以支應生活，提早離開職場並非壞事。

但也有網友提醒，牛市期間資產快速增加，很容易讓人高估自己能承受的退休風險，有人笑稱「結果一個黑天鵝，隔天又開始上班」，也有人提到過去市場大漲時，同樣曾出現不少想退休的聲音。對想靠投資提早退休的人來說，討論焦點也從「幾歲退休」逐漸轉向：當股市不再一路上漲時，手上的資產與現金流能不能繼續支撐原本的生活。

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