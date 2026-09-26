台股愈漲愈敢借！元大融資1978億年增120％ 凱基、富邦更暴增逾170％

台股持續走高，投資人使用槓桿的金額也快速增加。根據元大、凱基與富邦證券2026年上半年合併財報，反映融資買股的「應收證券融資款」全面翻倍，股票質押相關的「應收證券借貸款項」也同步成長，市場開始關注散戶借錢進場的熱度是否升高。

其中元大證券融資餘額達1978億元，年增120.7%；凱基證券從317.8億元增至875.6億元，年增175.5%；富邦證券則從292.9億元升至799.5億元，增幅172.9%。三大券商融資金額全面大增，顯示信用交易規模明顯擴張。

不只融資，現股質押借款也同步增加。元大證券「應收證券借貸款項」達1624.7億元、年增39.5%；富邦證券430.8億元、增加63.9%；凱基證券則達351.18億元、年增26.8%。融資與質押雙雙成長，也讓投資人開始討論台股槓桿資金是否逐漸升溫。

消息在PTT引發兩派討論，部分網友開始擔心市場過熱，直呼「真的太貪」、「高點真的到了」、「又要開始殺融資了嗎」，也有人提醒「融資就雙面刃」，一旦市場出現較大回檔，高槓桿投資人承受的波動也會同步放大。

不過另一派認為，不能只看融資絕對金額判斷市場過熱，有網友表示「股價都漲多少了，融資增加很正常吧」、「不看比例看金額實在有夠韭」，也有人認為現在台股整體市值已與過去不同。融資快速增加究竟代表散戶追高，還是單純反映股市規模擴張，也成為這波行情下的新話題。

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