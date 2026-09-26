川普拒絕伊朗7天停火！傳期中選舉後可能恢復空襲 網炸鍋：不是說要談？

美伊停火談判再生變數。據《華爾街日報》引述美國官員說法，美國總統川普已拒絕伊朗提出的7天停火方案，並曾向幕僚表示，預期11月期中選舉後可能恢復對伊朗空襲。不過官員也強調，川普的想法仍可能隨戰事及選舉結果改變，目前考慮中的空襲規模也尚未確定。川普日前公開談話同樣一面保留談判可能，一面警告若無法達成協議，不排除進一步軍事行動。

伊朗提出的方案包括要求美國解除對伊朗港口的海上封鎖、解凍部分資產並取消石油出口制裁，交換條件則是開放荷姆茲海峽，並針對核計畫展開談判。不過美方目前無意解除海上封鎖，雙方條件仍存在明顯落差；即使川普拒絕這份7天停火方案，美伊仍持續透過區域調解方進行談判。

美方現階段似乎也沒有急著重啟大規模軍事行動。報導引述官員指出，川普不願輕易恢復大規模攻擊，其中一項考量是希望保留彈藥因應其他突發狀況。另一方面，美國近期面臨高油價與能源成本壓力，伊朗戰事也成為期中選舉前的重要議題；川普日前則預期，伊朗可能在選舉後與美方達成協議。

消息曝光後，PTT網友對「選後可能恢復轟炸」出現兩派解讀。部分網友擔憂美伊談判若持續卡關，可能讓油價、通膨與美債殖利率再度承受壓力，有人直呼「超高油價帶崩全世界」、「CPI確定爆炸」，也有人質疑既然可能開戰，「還要等到11月喔」，認為後續局勢仍存在高度不確定性。

另一派網友則認為，拒絕目前條件不代表談判破局，反而可能只是雙方持續喊價，有人解讀「就是要更好的條件」，也有人認為既然把可能採取軍事行動的時間點放到選舉後，代表選前仍留下談判空間。從目前資訊來看，美伊確實仍保持談判管道，因此「選後恢復轟炸」現階段仍屬官員轉述川普的可能考量，而非已經確定執行的軍事決策。

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