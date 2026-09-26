台積電市占71％、三星僅8％！韓媒示警差距愈拉愈大…網：車尾燈都快看不到

台韓半導體競爭再度成為市場焦點。韓媒指出，台灣半導體產業正從晶圓代工優勢進一步延伸至晶片設計，聯發科積極布局AI PC與資料中心客製化晶片，加上台積電與輝達等業者合作，設計與製造的產業鏈更加緊密；相較之下，三星雖持續追趕台積電，但在PC與伺服器晶片設計領域仍未建立商業化產品線。

晶圓代工市占差距同樣受到關注。根據報導引述Counterpoint Research數據，台積電今年第二季純晶圓代工市占率達71%，三星則為8%。聯發科近期也推出新款SoC「Dimensity CX C10 Max」，採用台積電3奈米製程，瞄準AI筆電市場，進一步凸顯台灣晶片設計與製造業者之間的合作。

聯發科布局也延伸至資料中心，報導指出，聯發科今年8月獲得輝達35億美元可轉換公司債投資，並將採用NVLink Fusion互連標準，為Google、亞馬遜等大型雲端服務業者設計客製化XPU。聯發科預估，今年資料中心應用特殊用途半導體業務營收將達20億美元，明年則以AI資料中心市場最高15%市占率為目標。

消息曝光後，不少PTT網友針對三星與台積電的差距開酸，有人笑稱「什麼原來現在還看得到車尾燈」、「早就不知甩幾條街了」，也有人認為先進製程競爭者愈來愈少。不過也有網友提醒，不能只從晶圓代工判斷整體半導體實力，韓國在記憶體市場仍占有重要位置。

另一派網友就點出三星與SK海力士在記憶體領域的優勢，有人直言「三星靠記憶體賺翻了」、「記憶體我們也看不到南韓的車尾燈」，認為台韓各自在不同半導體領域占有優勢。也有網友認為，三星業務橫跨記憶體、晶圓代工、手機與家電，若直接與專注晶圓代工的台積電相比，仍須留意兩家公司業務結構的差異。

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