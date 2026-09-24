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股票中籤穩賺？ 理財專家揭2血淋淋案例：想賣也不一定賣的掉

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

AI狂潮席捲全球，台股也因此受惠衝破4萬8千點大關，有的人瞄準當紅科技股，也有的人試手氣拚股票抽籤想靠賺價差致富。理財專家葉育碩昨（23）日發文提醒，股票申購價跟市價有落差不代表穩賺，他分享2個血淋淋實例，直呼「想賣也不一定賣的掉」。

葉育碩在臉書發文，近一年台股新手增加不少，許多人看到申購價跟市價之間有價差，就會直覺認為「這個中籤不就直接賺？」不過，葉育碩表示近期天瀚（6225）跟巨虹（8084），剛好是血淋淋的反例教材。

葉育碩提到，天瀚在22日現金增資新股正式撥券掛牌，不過原本市場期待的「中籤落袋行情」沒有出現，反而開盤直接跳空跌停，收在51.3元。23日又再吃一根跌停，撥券後連續兩天開盤就跌停，收在46.2元，不過今（24）日回彈至50.4元。葉育碩分析，天瀚申購價僅17.65元、中籤投資人仍有不少價差，但他指出最大問題「開盤就跌停想賣也不一定賣的掉」，是抽籤常被忽略的事情。

至於巨虹，每股申購價45.6元，但22日新股撥券掛牌，開盤只剩40.85元，23日再吃一根跌停剩36.77元左右，今日更跌到33.10元。

葉育碩指出，天瀚跟巨虹是2個有趣的案例，天瀚是中籤還是賺、但投資人可能賣不掉，巨虹則是中籤價直接跌破。葉育碩提醒，雖然申購價有折價，但不代表股價一定會照著投資人夢想中的劇本走，即使幸運中籤，之後能不能順利賣出獲利又是另外一回事。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 理財 股票抽籤 跌停

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