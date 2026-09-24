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10萬本金每月穩賺2、3萬？她靠「跌了就買、賺才賣」…網友一算嚇到

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享同事靠個股下跌分批買進、賺錢才賣，每月可獲利2至3萬元，但原PO透露本金約10萬元後，引發網友質疑報酬率是否合理。記者許正宏／攝影
網友分享同事靠個股下跌分批買進、賺錢才賣，每月可獲利2至3萬元，但原PO透露本金約10萬元後，引發網友質疑報酬率是否合理。記者許正宏／攝影

投資股票到底是技術重要，還是耐心更重要？一名網友在Dcard分享，身邊有位同事除了持有ETF、銀行股領取配息，也會趁個股下跌時少量買進，「跌了買一股、再跌再買一股」，同時分散買進多家公司，原PO表示，這名同事每個月都能賺進2至3萬元。

原PO透露，同事最大的特色就是非常有耐心，「一定要賺才會賣」，甚至曾經有股票套牢長達2年，最後仍等到全部賺回來，因此讓他感嘆「股票想賺錢，就是要比誰有耐心」。被問到同事操作本金有多少時，原PO則回應「應該10萬上下」。

不過「10萬本金、每月賺2至3萬」立刻引起網友質疑。有人直接試算，如果以10萬元本金每月賺2萬元計算，單月報酬率就高達20%，直呼「你一定有哪裡誤會了」，認為比較可能的情況是本金遠高於10萬元，或只是偶爾單月出現20%的報酬。

至於「一定要賺才賣」的操作方式，同樣掀起兩派論戰。有網友警告「這句話很危險，不止損才不叫做交易」，還有人直言「兩年算什麼耐心，傳產套五年的比比皆是，重點還沒解套勒」；但也有人認為，若一開始就是挑選自己長期看好的標的，遇到下跌仍可選擇繼續持有。

其他網友則笑稱「靠10萬本金每個月穩賺2～3萬，每個月平均報酬20%，直接信貸全職操盤，早就財富自由了」，也有人點出真正的關鍵可能是「耐心，還有現金進場」。另有人好奇，原PO所說的每月2至3萬元獲利，是否其實還包含ETF配息，讓這套「少少本金、穩穩月賺」的投資方式引發更多討論。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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