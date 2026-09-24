Fed升息鬼故事又來了！10月升息機率衝近70％…網吵翻：不是早就知道？

美國升息預期再度升溫！美國9月企業活動維持強勁，加上價格壓力升高，聯準會（Fed）理事巴爾（Michael Barr）23日表示，未來可能仍需要進一步調整貨幣政策，以讓通膨及時回到目標，市場對Fed後續升息的討論再起。

Fed上週才升息1碼，巴爾也支持這項決定。他指出，美國經濟成長強勁、勞動市場穩健，但通膨仍高於2%目標，且尚未明確朝目標及時回落；在他的基本情境下，未來可能還需要進一步調整政策。

隨著升息預期升高，美債殖利率同步走揚。原文引述CME FedWatch工具指出，市場對Fed在10月會議升息的機率已升至約70%，相關消息曝光後，也迅速引起PTT股板討論。

部分網友對升息消息相當淡定，留言「不是早就知道的事情嗎？」、「第一次升息前不都預期會升多次了」、「今年都Price in兩碼了」，也有人直接喊「讓它升」、「升升不息」，認為市場早已開始交易後續升息預期。

另一派網友則擔心市場震盪加劇，直呼「鬼故事開始」、「恐怖」、「塊陶啊，這是真的還沒定價」，也有人笑稱「上次空蛙也是這麼說，結果創新高」、「上次升息漲成這樣，10月再升息不就要5萬點了」，升息究竟會不會打亂股市行情，也成為討論焦點。

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