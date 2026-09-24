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台股連2天創新高卻近千家下跌！中秋抱股要小心？PTT反喊：變盤讓我上車

聯合新聞網／ 綜合報導
台股連2個交易日創收盤新高，但上市櫃下跌家數逼近千家，中秋抱股話題再起，不少PTT網友則認為「中秋變盤」幾乎年年都會被討論。聯合報系資料照
台股連2個交易日創收盤新高，但上市櫃下跌家數逼近千家，中秋抱股話題再起，不少PTT網友則認為「中秋變盤」幾乎年年都會被討論。聯合報系資料照

台股連續2個交易日寫下收盤新高，不過盤面開高走低，上市櫃下跌家數逼近千家。分析師顧奎國指出，指數創高主要由大型權值股推升，中小型個股普遍拉回，盤面浮現「拉權值、出個股」疑慮。

顧奎國表示，中秋連假期間仍有國際政經消息變化，短線可能面臨修正壓力，是否抱股過節應觀察個股所處基期；選股則應以具備實質EPS獲利支撐的公司為主。

消息轉貼PTT後，不少網友對「中秋變盤」有不同看法，有人直言「放假四天有這麼嚴重嗎」、「每年都抱股啊」，也有人反喊「快點變盤，我要上車啊」。

也有網友認為連假變盤幾乎年年被討論，留言「年經文」、「那次連假不變盤」、「清明變盤！端午變盤！中秋變盤！」、「從元宵變到聖誕」。

更多網友則笑稱「小心賺太多」、「一直抱著，一直數錢」、「我會穩穩抱著，不會漏掉任何一股」，還有人表示「都抱過關稅戰、伊朗戰爭了，中秋節隨便啦」。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 變盤 中秋

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