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興櫃交易新制分階段實施 永續發展債券9月底前先拚千億元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心副總涂月憲23日指出，興櫃交易新制登錄首五個營業日委託價格控管機制部分9月21日起實施，新增暫緩交易機制及調整推薦證券商造市義務部分明年2月22日起實施。此外，永續發展債券今年來已發行31檔，發行金額達924.8億元，9月底前有機會先拚千億元。

櫃買中心修正「興櫃股票買賣辦法」及「興櫃股票推薦證券商內部作業辦法應行記載事項要點」部分條文，新增「暫緩交易」機制並強化價格穩定措施。

本次修正重點包括一、新增「暫緩交易」機制，個股於交易時間內加權平均成交價漲或跌至前一營業日加權平均成交價30%以上時，暫緩推薦證券商議價點選成交30分鐘，30分鐘後由系統自動恢復交易；恢復後再漲或跌至50%以上者，暫停交易至當日收市，櫃買中心並將通知發行公司於次一營業日交易時間開始二小時前公告其財務業務狀況。二、調整推薦證券商造市義務，連續報價重新輸入期限由三分鐘調整為十分鐘，庫存不足改善期限由一個營業日調整為三個營業日。三、興櫃股票登錄首五個營業日納入投資人委託價格上下30%之控管機制。

櫃買中心表示，暫緩機制主要是讓投資人在暫緩時間內知道發生什麼事，並且有時間去反應。調整證券商報價及庫存改善期限，也是希望讓證券商比較有餘裕去處理。

因涉及電腦系統調整期程，本次修正採分階段施行，登錄首五個營業日委託價格控管機制部分，已自9月21日起施行；新增暫緩交易機制及調整推薦證券商造市義務部分，是自2027年2月22日起施行。

永續發展債券方面，今年來已發行31檔，發行金額合計924.8億元，其中綠色債券有22檔，可持續發展債券有五檔，社會責任債券有四檔。且有六家已經取得永續發展債券資格認可的發行人。

短期會先力拚9月底永續發展債券規模突破千億元，不過櫃買中心也解釋，上周聯準會才升息，資金成本可能會上升，市場會觀望一下供需狀況，因此發行時間可能會略有延遲。

此外，台股儀表板23日正式上線，櫃買中心表示該網站強調正確性跟透明度，尤其是信用交易全市場擔保維持率的部分，過去坊間定義、計算及解釋方式不同，容易造成投資人混淆誤解，因此統一由台股儀表板提供正確的市場資訊。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

興櫃 債券 永續發展

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