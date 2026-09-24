股票一賣4檔全漲停！她崩潰「少賺5萬」嘆不適合投資 網勸改抱ETF

投資股票最讓人懊惱的情況之一，莫過於才剛賣出，股價就開始大漲。一名網友近日在Dcard發文表示，自己苦等手中4檔股票長達一個月，眼看遲遲沒有表現，前兩天乾脆全部賣出，沒想到才過沒多久，4檔股票竟然全部漲停，粗估因此少賺約5萬元，讓她忍不住懷疑「我發現我自己很不適合玩股票耶」。

原PO透露，這已經不是第一次碰到類似情況，過去也曾在賣出後遇到股票上漲，這次更誇張的是一次賣掉4檔，結果全部同步漲停。眼看原本持有一個月都沒有動靜的股票，在自己離場後突然起飛，也讓她開始質疑自己的進出場判斷。

貼文曝光後，不少網友分享相同經歷。有人表示，自己曾以145元買進聯電，跌至126元後受不了全部停損，沒想到之後一路漲至166元；另有人聯發科買在4400元，撐過下跌後於4800元獲利出場，本來還相當開心，結果看到股價後續漲至5400元，又開始懊悔「直接少賺一堆」。也有網友透露，邦邦181元進場、跌至160元砍掉，結果隔天就開始反彈，最後重新回到181元。

不過，也有長期投資派認為，問題未必是「不適合股票」，而可能是不適合頻繁進出。有人表示，自己從疫情期間進場後就一路抱到現在，因此對短線賣飛相對無感；另有網友分享，自己從2023年開始定期定額，投入成本約400多萬元，目前股票市值已接近800萬元，認為找到適合自己的投資方式，比不斷猜測短期高低點更重要。

留言中也有不少人直接建議原PO考慮ETF，「也許ETF比較適合你」、「以前自己操作也有賺，但做功課跟盯盤真的太花精神，後來直接放0050輕鬆很多」。事實上，賣出後繼續上漲並不等於原先的賣出決策一定錯誤，投資人很難精準買在最低、賣在最高；相較事後計算「少賺多少」，如何建立符合自身風險承受度的進出場紀律，或改採較少需要擇時的長期投資策略，或許才是避免反覆陷入「一賣就噴」懊悔循環的關鍵。

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