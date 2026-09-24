台泥砸260億收購烏克蘭水泥大廠！網熱議「戰後重建商機」也憂戰事風險

俄烏戰爭尚未落幕，台灣企業卻已提前布局戰後重建商機。台泥（1101）22日召開臨時董事會，拍板旗下荷蘭子公司TCC Group EMEA，擬以不超過7.5億歐元、約新台幣260億元企業價值，收購烏克蘭第二大水泥建材集團IFCEM及旗下4家公司100%股權，消息曝光後，也在PTT股板引發熱烈討論。

根據台泥說明，此次收購範圍涵蓋水泥、預拌混凝土、骨材、屋頂建材、石膏板與乾混砂漿等產品。其中IFCEM在烏克蘭水泥市場市占率約36%，生產基地位於烏克蘭西部伊凡諾法蘭科夫斯克，距離主要戰區約760公里。即使2022年俄烏戰爭爆發，廠區產銷仍持續運作，並設有50MW太陽能及19MW燃氣發電設備，以降低對外部電網依賴。

台泥此次布局，也被視為提前卡位烏克蘭未來龐大的重建需求。世界銀行、歐盟與聯合國評估，烏克蘭未來10年重建需求高達5,880億美元，住宅、交通及能源基礎建設都是主要項目。IFCEM除烏克蘭本地市場外，也已出口至波蘭、羅馬尼亞、摩爾多瓦、斯洛伐克及匈牙利等周邊國家，若交易完成，將進一步擴大台泥在東歐市場的布局。

消息曝光後，PTT不少網友首先想到的就是「戰後重建概念股」，有人直呼「這把賭大的」、「先卡位等重建商機」、「百年老店沒差，戰爭總會結束」，也有人認為，歐洲環保規範日趨嚴格，新建水泥產能不易，若能以合理價格取得既有產能，長期而言未必不是機會。還有網友認為，收購地點位於烏克蘭西部，與主要前線仍有距離，顯示台泥應已將戰爭風險納入評估。

不過，另一派網友則更關注戰事與政治風險，質疑「戰爭都還沒打完」、「萬一廠區遭波及怎麼辦」，也有人擔心未來烏克蘭重建資源如何分配，以及外國企業實際能取得多少重建訂單。部分網友因此形容這筆交易是「高風險、高報酬」布局，認為真正關鍵仍在俄烏戰事何時落幕，以及台泥能否順利完成交割並將當地產能轉化為東歐與重建市場的長期成長動能。

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