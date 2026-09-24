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中油恐陷「資不抵債」危機⋯台塑化卻大賺！網論戰：關鍵根本不是油價

聯合新聞網／ 綜合報導
中油配合穩定物價吸收油氣成本，累計虧損恐逼近資本額；台塑化今年反大賺，網友熱議差距關鍵在天然氣與政策負擔。（本報資料照片）
中油配合穩定物價吸收油氣成本，累計虧損恐逼近資本額；台塑化今年反大賺，網友熱議差距關鍵在天然氣與政策負擔。（本報資料照片）

台灣中油近期傳出財務壓力升高，引發PTT股板熱議。原文指出，中油因配合穩定物價政策，長期吸收部分油氣成本，加上天然氣相關負擔沉重，若增資補貼未能及時到位，未來可能面臨資不抵債壓力；反觀同樣從事煉油業務的台塑化（6505），因營運結構不同，今年財務表現相對亮眼，兩者形成明顯對比。

根據媒體報導，中油實收資本額約1,301億元，預估2026年底累計虧損可能逼近資本額，且有息負債規模龐大。報導將主要壓力指向天然氣與政策性價格吸收，指出中油除供應國內油品外，也肩負天然氣進口與供應角色，部分成本未完全反映在售價上，因此財務負擔持續累積。經濟部近期也證實，為因應能源價格波動，編列相關補貼，其中包含補助中油吸收未足額調升油氣價格所需經費逾千億元。

不少PTT網友因此將中油與台塑化拿來比較，不過留言區也有人指出，兩家公司雖然都涉及煉油，但業務結構並不完全相同。有人認為「台塑油價也跟中油差不多，為什麼還能賺」，也有人回應，真正拉開差距的可能不是加油站端，而是中油還承擔天然氣、內需供應與政策性價格吸收等任務；台塑化則具有較高外銷比重，且未承擔相同的天然氣供應責任。

討論中最熱烈的焦點，則落在「政策補貼究竟該不該繼續」。部分網友認為，中油本質上是在替民生油氣價格吸收波動，若完全反映國際成本，家庭與企業支出都可能增加，因此由政府透過預算補貼並非完全沒有道理；另一派則質疑，長期以國營事業財務吸收成本，只是將支出延後由稅收處理，最終仍由全民負擔。經濟部則表示，中油近年確實承擔政策性價格穩定措施，相關政策負擔在計算國營事業經營績效時也會另外扣除。

此外，也有不少留言把焦點延伸至台灣能源結構，討論天然氣、燃煤與核能比例，以及不同能源政策對中油與台電財務的影響。不過相關說法在留言區分歧相當大，有人將虧損歸因於天然氣使用增加，也有人認為不宜把中油財務問題單純歸因於單一能源政策。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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