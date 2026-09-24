四貸同堂成絕響？銀行券商10月底「跨業查信用」 股民示警槓桿族

台股交易熱絡，不少投資人透過信貸、房貸、股票質押甚至融資等方式放大資金部位，也讓「四貸同堂」現象成為市場話題。金管會近日宣布，為避免投資人過度使用槓桿，將由聯徵中心建立銀行與券商的跨業信用查詢機制，預計10月底正式上線。消息曝光後，也引發PTT股板熱議，不少網友關心未來借款、質押與融資額度是否會因此受到影響。

根據媒體報導，目前券商若查詢客戶銀行端的信用狀況，多半只能得知是否存在逾放等負面紀錄，無法進一步掌握實際借款金額或往來銀行。新機制上線後，在取得客戶同意的前提下，券商可了解投資人在銀行端的借款狀況；反過來，銀行辦理授信時，也能查詢客戶在券商端的借款情況，藉此更完整評估整體槓桿與還款能力。

一名網友在PTT轉貼新聞直呼「四貸同堂恐成絕響」，並好奇未來是否意味著信貸、房屋增貸、股票質押等資金運用將被更完整掌握，例如先用信貸或增貸投入股市，再拿股票質押繼續加碼，甚至用質押資金買房等操作，會不會因此變得更困難。

留言區不少網友認為，銀行原本辦理授信時就會查看聯徵，只是這次進一步將券商借款資訊整合進來，讓金融機構更容易掌握完整負債狀況。有人表示「以前就會查，只是沒有整合得這麼完整」、「以後收支比應該會看得更嚴格」，也有人認為，過去不同金融機構之間仍可能存在資訊落差，如今平台串接後，利用時間差或跨機構提高槓桿的空間可能縮小。

不過，也有網友認為政策核心並非禁止投資人借款，而是讓銀行與券商在核給額度前更清楚掌握風險，「有錢、還款能力夠的人還是借得到」。另有留言支持加強控管，認為高槓桿一旦遇到行情急跌，容易出現追繳、斷頭甚至違約交割風險；但另一派則擔心，資訊整合後可能讓資產或收入較低的投資人更難取得資金。

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