未成年開證券戶怕亂下單！家長上PTT求救 網友狂推「圈存、限額」

有家長在PTT股板發文表示，家中小朋友主動提出想開證券戶，透過定期定額方式存錢投資，雖然帳戶已有限制每日交易額度，但仍擔心孩子自行登入後亂點、亂買股票，因此好奇除了透過券商APP管理帳號之外，是否還有其他方式可以降低誤下單的風險。

原PO表示，詢問元大營業員後得知，可以透過APP的使用者管理功能，讓家長在自己的帳號與孩子帳號之間切換，但考量小朋友未來仍可能接觸帳戶，因此希望能再多一道防線。問題曝光後，也讓「未成年到底該不該自己操作股票」意外成為討論焦點。

不少網友首先建議從交易權限與資金著手，有人提出「入金帳戶限制金額，每月匯入一次」、「每日交易金額就跟營業員說設在5000內或是0就好」，也有網友提到可詢問券商能否採取圈存方式，讓帳戶必須有足夠資金才能進行交易；另有人認為，最簡單的方法就是不要讓孩子掌握完整帳密，由家長設定好定期定額即可。

不過另一派網友認為，既然孩子主動對投資產生興趣，不妨讓他在可控制的金額內實際體驗市場，有人表示「那筆錢就當損失看就好」，也有人建議先透過虛擬交易練習，甚至笑稱「現在已經到了幼兒股神的年代了嗎」、「不要限制了幼年股神的成長」，認為越早理解投資盈虧，也可能是一種財務教育。

但也有不少網友主張，未成年階段應以認識長期投資與複利為主，不需要太早自行頻繁交易，有人直言「只要給小孩知道複利的重要性就好了」，也有人建議家長每月固定轉帳並設定定期定額，定期再讓孩子查看投資成果。還有網友提醒，小朋友操作時若不慎把「5股」看成「5張」，可能衍生額外風險，因此與其完全放手，不如先由家長掌握帳戶控制權。

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