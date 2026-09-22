快訊

校長1句話留她12年！今年師鐸獎最年輕得主是中途學校師 見學生一幕心酸

三大法人買超608億！台股震盪801點創雙高 台積電翻黑、聯發科創天價

路透：消息人士稱習近平擬依《八一七公報》 施壓川普停止對台軍售

聽新聞
0:00 / 0:00

「聯合報每天看我節目寫新聞」陳嘉偉談被酸…PTT千則留言笑看空：不就證明市場過熱？

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師陳嘉偉談及近期遭網友嘲諷看空一事，並主動提及《聯合新聞網》相關報導，反問市場一面倒看多、上千則留言笑他看空，是否反而反映市場情緒已經過熱。記者胡經周／攝影
分析師陳嘉偉談及近期遭網友嘲諷看空一事，並主動提及《聯合新聞網》相關報導，反問市場一面倒看多、上千則留言笑他看空，是否反而反映市場情緒已經過熱。記者胡經周／攝影

台股今（22）日上演極致的「樂極生悲、豬羊變色」。早盤台指期一度暴漲800多點、加權指數跳空改寫歷史新高，隨後卻一路摜殺跌破48000點。

分析師陳嘉偉直言，昨天早就預告「指數過高就是誘多」，今天這根爆量長黑完全印證了「假突破、真大跌」的劇本。

市場將「中美磋商談AI」與「川普可能見伊朗總統讓油價跌破百元」當大利多，陳嘉偉吐槽大家毫無危機意識。中美經貿磋商若讓步鬆綁晶片限制，台灣的轉單紅利直接泡湯；川普更不可能自降身段抬轎伊朗，市場把政治煙霧彈當利多狂吹，就是標準的「利多出盡」。

面對外界冷嘲熱諷，陳嘉偉主動提及聯合報報導。他笑稱媒體每天看他節目寫新聞，自己沒這麼無聊去花錢買業配，每次被轉貼到PTT股板和Dcard，底下全是一片「哈哈哈哈」上千則留言看他笑話。

但他反問：「全市場都在嗨、都在笑我是唯一看空的傻子，不就證明散戶信心已經全面過熱？」當所有人都覺得穩了，崩盤往往隨之而來。

檢視盤面結構，其他分析師常說市場很保守，但早盤預估量一度飆到1.7兆元、終場爆出1兆天量，證明散戶根本瘋狂搶進、盤面熱到不行，而主力正是趁這波散戶無腦追價，在高檔全面爆量出貨。

台積電開最高收最低，昨天嗨翻天的66檔低價漲停股，如光宏、惠特今天直接摔到跌停；二線網通、被動元件與記憶體全面跳水，獲外資調升評等的南亞科開高走低狂跌8%，指標股台光電更跌破半年線形成空頭排列。

陳嘉偉拿歷史示警，不管是2007年硬拉過9807點、2015年靠金融硬湊萬點，還是今年6月Computex展後靠美伊備忘錄硬拉過高，最後下場都是量縮假突破後的全面崩盤，隨後便引發7月AI股暴跌40%、國巨與華新科大殺6成以上的慘劇。

從型態學來看，大盤高檔已成形大型「M頭」...若照2007年等比例跌幅換算，台股這波至少要殺到35000點，尤其高價千金股如穎崴、弘勁融資一路攤平一路破底，跌到35000點完全不誇張。

陳嘉偉最後奉勸散戶別再幻想「指數會救個股」，主力趁過高放利多倒貨，養套殺的大空頭屠殺才剛開始；今天這根長黑插下來，中秋節想安心烤肉，就該認清真相及早避險。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

聯合報 伊朗 川普 PTT 過熱 台股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

0056＋00878＋00919自組每月配息加薪！杉本示警：本金不夠「月月配」恐本末倒置

00406A掛牌3個月規模暴增518％！成交量衝47萬張…稀飯：第三次配息0.138元

台股大漲538點、66檔漲停是假嗨？陳嘉偉示警「指數不具任何意義」點名4大重災區

台股5萬點什麼時候來？ 分析師：先看3好+1不確定

相關新聞

「聯合報每天看我節目寫新聞」陳嘉偉談被酸…PTT千則留言笑看空：不就證明市場過熱？

台股早盤創歷史新高後爆量翻黑，陳嘉偉稱利多出盡、主力拉高出貨，並談聯合報報導引發PTT、Dcard嘲笑。

英特爾傳找友達攻先進封裝！網嗨喊「直接亮燈」：CPO無腦多

面板大廠友達(2409)跨足先進封裝再傳新進展，市場傳出英特爾(Intel)看好先進封裝需求，近期跨入Micro LED基板封裝領域，並找上深耕Micro LED多年的友達合作，雙方可能攜手布局CPO(共同封裝光學)與高密度算力晶片整合方案。儘管英特爾對合作傳聞不予評論，友達也未透露合作對象，但消息仍點燃市場想像空間，相關話題在PTT股板掀起熱議。

合庫投資長遭爆上班狂搜AV女優！網翻績效開酸「精選個股變精選女優」

合庫投信投資長遭媒體爆料，上班時間大量瀏覽與搜尋AV女優相關內容，消息曝光後引發熱議。一名PTT股板網友轉發新聞後認為，單純在上班時間瀏覽與工作無關的網站是一回事，但身為投資長，真正值得檢視的還包括投資績效與內部管理，並進一步整理合庫投信近年營運及基金表現，意外讓話題從個人行為延燒至公股投信競爭力。

黃仁勳喊攜手台灣打造AI未來⋯點名供應鏈優勢！網嗨：科技股繼續噴

AI浪潮持續席捲全球，市場近期卻開始出現前沿AI模型開發速度是否放緩的討論。輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳最新再度力挺台灣供應鏈，直言台灣能站在全球AI革命中心「絕非偶然」，從晶圓代工、先進封裝、伺服器到電源、散熱等產業環環相扣，更強調「台灣科技生態系成就了輝達」，未來將繼續攜手台灣夥伴打造AI未來，引發PTT股板熱議。

台股5萬點最大催化劑？郭哲榮預告美伊一個月內和談：油價崩、升息壓力降「有機會降息」

台股昨暴漲538點至48000點，郭哲榮預告美伊一個月內和談；若成真，油價下跌、升息機率降，台股有望攻上5萬點大關

連巴菲特13年都沒贏過大盤，你還在苦挑個股？適合多數人的致富方法反而最簡單

股市在你腦海中是怎樣的模樣呢？是菜籃族們散坐在證券行盯著螢幕，神情高亢或鬱鬱寡歡的鏡頭？或是新聞畫面常見紐約證券交易所裡，亢奮的交易員和一天忙碌後交易大廳滿地的碎屑？其實，這些都只是…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。