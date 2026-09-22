「聯合報每天看我節目寫新聞」陳嘉偉談被酸…PTT千則留言笑看空：不就證明市場過熱？

台股今（22）日上演極致的「樂極生悲、豬羊變色」。早盤台指期一度暴漲800多點、加權指數跳空改寫歷史新高，隨後卻一路摜殺跌破48000點。

分析師陳嘉偉直言，昨天早就預告「指數過高就是誘多」，今天這根爆量長黑完全印證了「假突破、真大跌」的劇本。

市場將「中美磋商談AI」與「川普可能見伊朗總統讓油價跌破百元」當大利多，陳嘉偉吐槽大家毫無危機意識。中美經貿磋商若讓步鬆綁晶片限制，台灣的轉單紅利直接泡湯；川普更不可能自降身段抬轎伊朗，市場把政治煙霧彈當利多狂吹，就是標準的「利多出盡」。

檢視盤面結構，其他分析師常說市場很保守，但早盤預估量一度飆到1.7兆元、終場爆出1兆天量，證明散戶根本瘋狂搶進、盤面熱到不行，而主力正是趁這波散戶無腦追價，在高檔全面爆量出貨。

台積電開最高收最低，昨天嗨翻天的66檔低價漲停股，如光宏、惠特今天直接摔到跌停；二線網通、被動元件與記憶體全面跳水，獲外資調升評等的南亞科開高走低狂跌8%，指標股台光電更跌破半年線形成空頭排列。

陳嘉偉拿歷史示警，不管是2007年硬拉過9807點、2015年靠金融硬湊萬點，還是今年6月Computex展後靠美伊備忘錄硬拉過高，最後下場都是量縮假突破後的全面崩盤，隨後便引發7月AI股暴跌40%、國巨與華新科大殺6成以上的慘劇。 從型態學來看，大盤高檔已成形大型「M頭」...若照2007年等比例跌幅換算，台股這波至少要殺到35000點，尤其高價千金股如穎崴、弘勁融資一路攤平一路破底，跌到35000點完全不誇張。

陳嘉偉最後奉勸散戶別再幻想「指數會救個股」，主力趁過高放利多倒貨，養套殺的大空頭屠殺才剛開始；今天這根長黑插下來，中秋節想安心烤肉，就該認清真相及早避險。

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