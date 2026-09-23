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玩台股幾年後勸新手「別迷信投顧」！過來人曝6大避坑心得：先把基本盤顧好

聯合新聞網／ 綜合報導
台股老手分享多年投資經驗，勸新手別迷信投顧明牌，應先顧好基本盤、分散配置，留意槓桿與追高風險，建立可長期執行的策略。 中央通訊社
台股老手分享多年投資經驗，勸新手別迷信投顧明牌，應先顧好基本盤、分散配置，留意槓桿與追高風險，建立可長期執行的策略。 中央通訊社

台股近年多頭行情吸引大批新手進場，不少投資人也會透過投顧、財經節目或社群尋找明牌。不過，一名網友近日在Dcard股票板分享自己多年操作台股的心得，坦言過去曾加入不同投顧的會員方案，也體驗過一般會員及當沖親帶服務，最終認為投資最重要的仍是建立自己的操作邏輯，直言「永遠不要只相信投顧老師說自己多強」，並整理出6項投資經驗，希望讓新手少走冤枉路。

原PO透露，自己過去曾付費加入投顧，實際跟著操作後發現，老師一次可能推薦10至20檔股票，真正表現特別突出的往往只有少數幾檔，而不少標的常是在接近突破前高時進場。之後若其中個股大漲或漲停，財經節目又會特別拿出來強調績效，容易讓外界只看到成功案例。他因此認為，與其花費高額會員費追逐明牌，不如先把資金留在自己真正了解的投資工具上。

談到新手配置，原PO認為，年輕投資人可以優先考慮定期定額投入0050等大型市值型商品，再依自身風險承受能力，搭配債券、能源型ETF或基金作為防守部位。他也提到，市場大幅回檔時，有些投資人會利用0050正2提高曝險，但槓桿商品波動相對較大，仍必須自行評估停損與資金控管，並不適合所有人。

短線操作方面，原PO則會觀察RSI、法人買賣超、族群強弱及乖離率等指標，並將乖離程度大致分成不同區間。他認為，熱門題材股或強勢股雖然容易吸引資金，但當漲幅過大、乖離率過高時，後續修正幅度也可能相當劇烈，因此即使基本面看好，也不能只因為市場熱門就一路追高。他也提醒新手，個股與期貨操作難度較高，若經驗不足，不宜過度集中資金。

至於高股息ETF，原PO認為是否適合仍取決於投資目的，若重視現金流、希望持有期間較容易承受波動，高股息商品仍有其功能；但若追求資產成長，也可以思考股票、債券、黃金及現金等不同資產配置方式，而非只集中單一類型。他最後再次強調，投資沒有唯一標準答案，真正重要的是找到自己能長期執行的策略，並保留獨立判斷能力。

整體來看，這篇討論再次反映投資社群常見的兩種聲音，一派傾向透過專業投顧尋找操作方向，另一派則更重視低成本、長期配置及自主判斷；對剛進市場的新手而言，如何在報酬期待與風險承受能力之間取得平衡，仍是比追逐單一「明牌」更重要的課題。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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