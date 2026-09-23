聯茂爆3.19億違約交割！網驚「一般人根本開不到」：到底多有錢？

台股高檔震盪之際，再傳鉅額違約交割。證交所公告，券商通報銅箔基板(CCL)廠聯茂(6213)發生違約交割，申報金額高達3.19億元，創下今年上市櫃市場單一個股違約交割最高金額紀錄。消息曝光後引發PTT股板熱議，不少網友看到驚人金額直呼「普通人根本沒辦法違約到3億」，但也有人提醒，這是投資人交易聯茂股票發生違約，並非聯茂公司本身欠款或出現財務危機。

根據媒體報導，今年以來上市公司個股達鉅額違約通報門檻已有12起，加上櫃買市場13起，上市櫃合計達25起。上市股票中，國巨*(2327)累計出現3次違約申報，為今年通報次數最多個股；櫃買市場則以金居(8358)、穩懋(3105)及信驊(5274)各2起較多，標的多集中在交易熱絡、股價波動較大的電子股。

聯茂近期也正是市場熱門標的之一。隨AI伺服器帶動高速傳輸需求，高階CCL材料規格升級成為市場焦點，聯茂同時具有產品漲價及高階材料題材，吸引短線資金進駐；不過，近期市場對CPO發展是否影響部分高階CCL需求出現不同解讀，使相關個股股價震盪加劇，在預期快速變化之下，也提高短線槓桿交易的風險。

PTT網友看到3.19億元違約金額後，討論焦點幾乎都集中在「到底要多有錢才能開出這種額度」，有人直呼「要做到3.2億也不是正常人能到的額度」、「能開到這額度也是大戶」，也有人好奇券商究竟如何評估客戶財力與交易額度。另有網友特別指出，新聞標題容易讓人誤以為聯茂本身發生債務問題，實際上應理解為「聯茂股票遭投資人違約交割」，事件主體是未能履行交割義務的交易人。

不少留言也藉此提醒，熱門電子股行情快速時，槓桿與交易額度同樣可能放大風險。投資人買進股票後若未能在期限內備妥交割款，就可能形成違約交割，因此即使看對產業題材，也不代表資金管理可以忽略。尤其此次單筆金額高達3.19億元，更讓網友感嘆，市場關注的不只是聯茂後續股價，而是如此龐大的交易額度與違約事件，再度凸顯高波動行情下資金控管的重要性。

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