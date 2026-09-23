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加州簽7項資料中心法案！電網升級費「業者自己扛」 網憂：AI成本變高

聯合新聞網／ 綜合報導
加州州長紐森簽署7項資料中心法案，要求業者負擔電網與供水設施升級費、揭露用水用電資訊並接受更嚴格環境審查，網友憂AI成本上升。（路透）
加州州長紐森簽署7項資料中心法案，要求業者負擔電網與供水設施升級費、揭露用水用電資訊並接受更嚴格環境審查，網友憂AI成本上升。（路透）

AI資料中心快速擴張帶來龐大電力水資源需求，美國加州正式加強監管。加州州長紐森(Gavin Newsom)21日一次簽署7項資料中心相關法案，涵蓋電力成本、用水用電資訊揭露及環境審查等面向，其中更明確要求資料中心公平負擔電網升級成本，避免轉嫁一般用戶。加州州長辦公室稱這是全美目前最完整的資料中心監管框架，也讓AI基礎建設成本問題再度成為PTT股板焦點。

此次新法包括AB 1577、AB 2383、AB 2469、AB 2619、SB 886、SB 887及SB 1168。其中電力規範受到市場高度關注，加州將要求資料中心負擔相應電網升級成本，並防止相關支出轉嫁至一般家庭；水資源方面，業者也須揭露用水來源、使用量、效率及乾旱規劃，若為供應資料中心而需要升級相關供水設施，成本同樣由資料中心負擔。

此外，加州也收緊資料中心開發的環境審查規範，不再讓相關專案直接適用一般性的環評豁免。若希望取得加速司法審查資格，業者必須證明專案符合州政府能源、用水及燃料消耗標準，且不會將成本轉嫁給電力用戶。州政府表示，新制度並非停止資料中心開發，而是希望地方社區在面對大型專案時，能掌握更多電力、水資源及土地使用資訊。

消息曝光後，PTT網友對政策看法分歧。部分人認為「使用者付費」相當合理，資料中心動輒需要大量電力，若因此必須擴建輸配電設施，本就不應由一般居民共同買單，甚至有人認為這可能促使科技巨頭增加自建電力、儲能及能源採購；但也有網友擔心，額外的電網、環評及資源成本可能提高資料中心在加州落地門檻，最終促使部分投資轉往其他州。

另有網友將焦點放在AI供應鏈，認為資料中心建設並不會因此消失，真正改變的可能是「誰來支付基礎建設成本」。值得注意的是，加州官方此次政策重點是成本公平分攤與資訊透明，並非禁止資料中心興建；因此對AI產業的實際影響，仍要觀察後續費率制度、環評執行方式，以及科技巨頭是否調整資料中心選址與能源投資策略。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

加州 法案 電力 PTT 水資源

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