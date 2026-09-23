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聯鈞集光通訊、封測題材於一身！他喊明年挑戰千金 網看股價反問：哪有被遺忘

聯合新聞網／ 綜合報導
PTT網友看好聯鈞結合光通訊與封測，喊明年挑戰千金股；但留言質疑股價已大漲，市場關注需求能否推升獲利。聯合報系資料照
PTT網友看好聯鈞結合光通訊與封測，喊明年挑戰千金股；但留言質疑股價已大漲，市場關注需求能否推升獲利。聯合報系資料照

AI高速傳輸需求持續帶動光通訊題材，一名網友在PTT股板點名聯鈞(3450)，認為公司同時具備光通訊及封裝測試布局，CPO、NPO等題材也有機會受惠，加上營收表現逐步墊高，因此看好後續成長潛力，更直言若明年光通訊業績進一步放大，「應該是千金股」，不過不少網友看到「被遺忘」的形容後紛紛反問：「漲那麼多，哪有被遺忘？」

原PO表示，聯鈞過去股性雖讓他感覺較難掌握，但公司題材橫跨光通訊與封測，其中光通訊布局主要透過子公司源傑科技發展，近期市場關注的CPO、NPO也在相關應用範圍內；另一方面，在市場資金重新關注封裝測試族群之際，聯鈞旗下事業同樣有所布局。他認為，公司並非只有題材想像，而是營運已有實際貢獻，因此將前低480元設定為停損參考，並期待明年光通訊業務進一步成長。

不過，「被遺忘」三個字反而成為留言區最大討論焦點。不少網友認為，聯鈞近年股價已經歷明顯漲幅，過去甚至曾因交易熱絡進入處置，加上近期也曾與其他光通訊概念股成為市場熱門標的，因此並不能算是冷門股。有投資人直言「已經漲翻被注意好多次了」、「四月說被遺忘還合理，現在沒有吧」，也有人分享自己從41元一路抱到現在，凸顯股價長線漲幅已相當可觀。

另一派投資人則認同聯鈞基本面與產業題材具有想像空間，認為公司兼具光通訊及封測布局，若未來AI資料中心高速傳輸需求持續成長，營運仍值得追蹤。有網友表示，聯鈞過去「敢跌敢漲」，其實股性並不算差，也有人認為公司經營相對務實，只是近期股價進入整理，市場熱度才不像先前那麼高。

然而，股價已大幅上漲後的評價水準，也成為部分網友最大的疑慮。有留言指出，若以原PO所稱單月EPS約1元來看，目前股價已反映相當程度的未來成長預期，因此不能只因CPO、NPO及封測等熱門題材就直接推估千元目標。整體討論多認為，聯鈞並非真正「被遺忘」，市場真正關注的反而是未來光通訊需求能否轉化為更高獲利，並支撐目前股價所反映的成長期待。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

聯鈞 光通訊 題材 封測 千金 CPO

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