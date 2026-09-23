欣興利空後狂彈！股價亮燈排隊搶買 網笑：不是洗產地是洗散戶

載板大廠欣興（3037）先前因「洗產地」疑雲重挫，沒想到股價近期強勢反攻，22日開盤後更一舉攻上1120元漲停價，盤中一度有超過5398張買單排隊，以漲停價計算，等待買進資金超過60億元。從先前跌破千元、最低回到800多元，到如今重新站回1100元大關，也讓PTT股板投資人驚呼「那些喊腰斬的都去哪了」。

欣興8月28日遭檢調搜索，主要涉及中國大陸製PCB產品運回台灣後重新標示產地等相關案件，消息當時引發市場高度關注，股價也從1230元附近快速下挫至800多元。如今隨著市場買盤重新湧入，欣興連日走強，22日更直接亮燈漲停，帶動ABF載板族群同步轉強，南電、景碩盤中漲幅也一度逼近9%，成為當日盤面吸金焦點。

由於欣興先前利空爆發時，市場一度擔憂事件可能影響客戶關係、訂單甚至後續營運，PTT當時也出現「連續跌停」、「股價腰斬」等悲觀看法。如今股價快速收復大部分跌幅，讓不少網友重新翻出當時討論串，直呼「說好的五根跌停」、「朋友800多進場我還笑他，結果哭的是我」，甚至有人笑稱這次「不是洗產地，是洗散戶」，認為恐慌殺出的投資人反而錯過後續反彈。

不過，也有較謹慎的網友提醒，股價強勢反彈並不代表相關事件已經落幕，留言直問「調查結束了沒？」、「能撐多久才是重點」，也有人坦言當初即使看到股價跌深，仍因潛在風險不敢進場。換言之，市場目前對欣興的評價明顯回溫，但相關案件後續調查結果及是否影響客戶合作，仍是基本面需要持續追蹤的變數。

整體而言，欣興從利空重挫到重新攻上1120元漲停，短時間內的劇烈反轉成為股板最大話題之一。多數網友也藉此感嘆市場情緒轉變速度之快，認為社群在重大利空出現時容易放大悲觀預期，但也有人強調，事後股價上漲並不能反推當初風險不存在；對投資人而言，如何區分短期情緒殺盤與真正影響公司營運的利空，仍是此次行情留下的重要課題。

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