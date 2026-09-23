台股創高卻頻「開高走低」？新手好奇原因 網揭關鍵：獲利了結、短線換手

台股近期持續在高檔震盪，一名今年3月才進入股市的新手投資人觀察，近期盤面似乎經常出現「開高走低」情況，明明開盤一度衝上高點，盤中卻逐步回落，讓他好奇背後原因，更疑惑既然指數開盤能衝到如此高的位置，是否代表市場實際具備相應的上漲能力，未來還有進一步成長空間，引發PTT股板熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，自己入市時間不長，近期觀察紅盤時經常看到指數開高後緩步下降，因此想知道開盤價格究竟能不能視為市場對行情的真實定價。不過，多名網友隨即提醒，近期並非「每天」都是開高走低，前幾個交易日也曾出現開高走高、甚至收在相對高點的走勢，因此不能僅憑幾根日K線，就直接歸納出固定規律。

至於為何高檔容易出現開高後回落，不少留言將原因指向短線獲利了結與籌碼換手。當前一交易日或海外市場表現強勢，可能帶動隔日開盤買盤追價，但股價來到高檔後，也可能吸引先前持有者落袋為安，加上當沖、隔日沖等短線交易賣壓陸續出籠，一旦後續追價力道不足，就容易形成開高後漲幅逐漸收斂的走勢。

也有網友提醒，原PO所說「既然開盤能到這個價位，就代表有成長空間」並不完全正確。股價或指數能短暫成交在某個高點，只代表當下買賣雙方曾在該價位成交，並不等於市場所有資金都認同這項價格，更無法直接推論後續一定能站穩。若高檔持續有買盤承接、拉回幅度縮小，並逐步墊高低點，才更能觀察市場是否願意在較高價位持續交易。

留言區也出現不少「既然每天開高走低，就開盤空、尾盤補」的玩笑，但也有人反問，如果行情真的存在如此固定的規律，理論上所有人都能藉此穩定獲利。整體而言，多數網友認為，比起單看一天「開高走低」的K線，更應觀察一段時間的指數趨勢、成交量與高低點變化；即使盤中從高點回落，只要整體低點與收盤位置持續墊高，與真正趨勢反轉仍是兩回事。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。