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美日同步升息 貝萊德建議加碼兩類債券
美國聯準會（Fed）及日本央行上周都升息1碼（即0.25個百分點），投資人擔心成熟市場進入升息循環。貝萊德智庫指出，長天期債券對利率高度敏感，作為分散投資工具的可靠性也較低。
因此，貝萊德減碼美國長天期公債；對歐元區公債的立場也從加碼降到中立，基於能源價格走高可能推升殖利率；對日本公債則是維持原先大幅減碼的立場，原因是升息、全球期限溢酬走高與大量債券發行，都可能進一步推升殖利率。
貝萊德看好兩類債券。首先是美國機構房地產抵押債（MBS），維持加碼立場。相較於美國公債，美國機構 MBS 提供更佳的收益機會，且風險相近，在財政與通貨膨脹壓力上升的環境下也具備更佳分散效果。
其次是新興市場當地貨幣債，貝萊德的立場從中立調高到加碼。相較於波動度，新興市場當地貨幣債的殖利率具吸引力，且受惠於基本面持續改善。
貝萊德對於中國大陸公債採取中立立場。中國債券具備穩定性與分散風險效果，但成熟市場殖利率更高。而且，市場情緒若轉向股票，也將限制陸債的上行空間。
貝萊德對全球通膨連結債券也是站在中立立場。貝萊德認為，通膨將維持在高於疫情前的水準，但因為經濟成長可能放緩，短期內市場未必會反映此情境。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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