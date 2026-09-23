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錯過AI行情還倒賠一桶金！他投資1類股3年悲傷停損 過來人勸：別硬拗

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友投資生技股失利，過去3年倒賠一筆不小的積蓄。示意圖／AI生成
一名網友投資生技股失利，過去3年倒賠一筆不小的積蓄。示意圖／AI生成

一名網友分享，近期投資生技股失利，回頭一看不僅錯過近年熱門的AI行情，過去3年的投資更倒賠一筆不小的積蓄。雖然近期已經停損出場，但虧損帶來的打擊仍讓他相當難受，面對未來的投資方向也陷入迷惘。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard以「請益心態與建議」為題，指出自己因投資生技類股判斷失誤，導致這3年不但沒搭上AI行情，反而賠掉一桶金。如今他已認賠離場，卻仍難以調適心情，看著對帳單不斷反思自己是否還有重新開始的可能，也希望從過來人的經驗中找到重新建立投資信心的方法。

貼文一出後，不少網友都給出實用建議，「不能買不懂的產業個股，沒時間研究或不是那行的，就買市值型ETF」、「股市有三不碰： 生技、綠能、軍工」、「別賺自己認知以外的錢，傻傻存股都比亂投資好，而且當苗頭不對就要撤了，硬要拗到底最後虧爛的是自己啊」、「生技認真不要碰，我個人看法」、「生技股別玩了吧⋯兄弟投大盤吧」、「其實買大盤0050就可以贏80%以上其他人的報酬」、「買大盤、ETF」。

本站曾報導，財經部落客「夏綠蒂聊投資」日前曾分享，若每月固定投入5000元進0050，以年化報酬率8%計算，從出生開始一路定期定額到18歲，大學畢業時帳戶資產可能累積至約268萬元。她指出，投資真正重要的，不只是數字本身，而是未來能帶來的選擇自由。

她也提到，自己目前每年都會幫小孩存5萬元，希望孩子長大後，不必一畢業就急著為了薪水妥協，而是能有餘裕去旅行、創業，甚至慢慢探索真正想做的事。她認為，「錢的意義不是財富本身，而是它能買到的自由」。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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