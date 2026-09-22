台股5萬點最大催化劑？郭哲榮預告美伊一個月內和談：油價崩、升息壓力降「有機會降息」

昨（21）日台股一口氣暴漲538點衝上48000點，距離改寫歷史新高只差臨門一腳。

摩爾投顧投資長郭哲榮在昨日解盤中直接鐵口直斷，台股這波之所以能直奔5萬點大關，背後最猛的催化劑根本不是科技股，而是「美伊要在一個月內和談了」！

郭哲榮直言，大家都在看熱鬧，他是在看門道... 美國11月就要迎來期中選舉，現在飆高的油價跟通膨就是川普的最大罩門，等到選後才談根本來不及壓物價；另一邊的伊朗更是「嘴巴很硬，身體很誠實」，國內通膨壓不住、飛機缺零件連天花板都爆，自己封鎖荷姆茲海峽也是七傷拳，雙方現在都有極大壓力必須在9月、10月坐下來談。

他更化身「國際情勢預言家」，拿出4月跟9月的談判條件大對比，直指伊朗這次全面放寬條件，要求務實到美國完全能吞下去：

不再天方夜譚要美國保證「永不侵略」，只求「停止攻擊領土」。 不再硬拗要「永久掌控荷姆茲海峽」，只要條件談好就「重開海峽」。 美軍全面撤出中東基地這類政治自殺條款全吞回去了，只要求解除海上封鎖、把被凍結的資金吐出來。 賠償戰爭損失跟核武相關決議，這次隻字不提。

郭哲榮斷言，10月底前美伊絕對會簽下確定協議，荷姆茲海峽一個月內就會正常通行。

只要原油價格崩跌、通膨警報解除，市場原本預期12月升息的機率就會直接大降，這記「降息大補丸」就是一口氣把台股推上5萬點的真正底氣。

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