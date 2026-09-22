連巴菲特13年都沒贏過大盤，你還在苦挑個股？適合多數人的致富方法反而最簡單

股市在你腦海中是怎樣的模樣呢？是菜籃族們散坐在證券行盯著螢幕，神情高亢或鬱鬱寡歡的鏡頭？或是新聞畫面常見紐約證券交易所裡，亢奮的交易員和一天忙碌後交易大廳滿地的碎屑？其實，這些都只是表象。華爾街知名操盤手闕又上著作中《你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事》，直指多數人從未看清股市的本質：它不是金錢遊戲的賭場，而是無數經濟實體在全球運作的縮影。

股市的背後：無數經濟實體的全球運作

闕又上表示，在他腦海中股市有多個面向，特別是它背後的畫面。以蘋果（Apple）為例，你可以想像：一群優秀工程師的研發團隊，上千萬張的設計圖在修修改改中才能定案，推開當年賈伯斯會議室的大門，依稀中還會聽到他對工程師咆哮或滿意的讚許；另一端工作人員忙著聯絡全世界各地的供應商，確認工廠的產品規格必須符合蘋果的品管。蘋果有八萬多名員工，代表有許多家庭在辛勤工作，還不包含蘋果概念股協力廠商；台灣又有多少衛星公司和工廠，因蘋果的創意和產品，也在努力讓蘋果在全球運轉。

再談談曾經是他管理基金中十大持有股票之一的星巴克。闕又上回老家台東時，登上鯉魚山頂鳥瞰台東市全貌，他觀察到：許多來台東玩的遊客，不懂得到鯉魚山登高望遠，這跟許多人只看到股市的表象一樣，以為那只是不事生產、在股市殺進殺出、讓許多人虧本的地方，這都是因為沒有看清事情的本質。

（本文摘自時報出版《你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事》，作者：闕又上）

下了山，他常走進星巴克觀察生意，並經常滿心歡喜地離開，因為工作人員勤奮，全球各地幾乎維持一定的品質。這背後的運作不是簡單的事，公司加入了創意與管理，再透過股市向大眾集資，用相同的模式在全球擴充據點。鏡頭拉近到台灣，很少人看到，全家或7-11統一超商在凌晨四、五點時，貨運車的配送鋪貨已經展開，趕在破曉之前鋪上貨架。全球經濟的成長和帶動、人類科技的發明和創新，背後有那麼多人在辛勤工作，撐起經濟實體，你還覺得股市只是金錢遊戲的場所嗎？

讓一流企業替你賺錢，走向財富自由

如果能看清股市的本質，用最正確簡單的方式理財，許多人的人生結局會不會不一樣？闕又上感嘆，倪敏然和高凌風這兩位藝人，曾經帶給台灣觀眾許多歡笑，揮別人生時，好像都還為錢所困。在他們日進斗金時，如果也能選擇投資全世界一流的企業，就會有源源不絕的獲利，他們的人生結局，應該會少一些唏噓和遺憾。

股票，簡單的說它代表一間公司經營的所有權，就算你是公司創辦人，如果賣出太多股份，也可能喪失經營權，就像賈伯斯在1985年時，董事會多數股東並不支持他，因此被公司解僱。當你買了一家公司股票時，就成了公司股東，盈虧的好處、壞處你都有份；而公債則只是借錢，要關心的是利息的支付和本金的安全，沒有盈虧責任，但也享受不到公司的成長。總結地說，投資者藉由股市和一流企業做連結，進而走向財務自由，才是主要的目的。

既像魔鬼又像天使的股市

股票像天使的時候，當年飛利浦投資台積電獲利近200倍。美國池塘大，魚多，壞蛋多，但天使更不少，許多世界級企業，如果不是整體實力強，道瓊指數也不會屢創新高，這也是天使喜歡去的原因吧。

那股票到底像魔鬼還是天使？闕又上一語道破：其實是背後的管理階層決定這個答案。例如柯達公司，數位化時代來臨後走入了歷史，令人唏噓，但這不是管理階層惡意倒閉；然而，若管理層一開始上市時，出發點就不是站在股東的利益考量，那它絕對是戴著面具的魔鬼。美國史上最大的破產案安隆（Enron）事件，這麼龐大的一間公司，亮麗的盈餘竟然是假的；還有台灣早年的博達掏空案，也是管理階層造成的問題。巴菲特說過，如果一家公司不想讓你了解，可以讓你看不透公司的營運，卻符合會計原則。就像中國人說的，賠錢的生意沒人做，殺頭的生意有人幹，更何況你還真殺不了他的頭。

當擁有股票而股價上漲時，你會覺得它像天使；當它下跌時，讓你辛苦儲蓄的財富也跟著墜落，它就像魔鬼。不過，通常體質良好的公司股價下跌是一時的，美國媒體常以墜落的天使（Falling Angel）來形容。

找出天使，建立持續獲利的方式

害群之馬在上市公司裡不是多數，卻會永遠存在。經營本身是件不容易的事，人性的貪婪永遠無法消除，加上刑法不足以恐懼時，不斷會有人鋌而走險。要避免這些魔鬼對投資者的傷害，最簡單的方式就是購買代表整個市場的指數基金。

闕又上指出，從來沒有一個行業，像投資股票一樣，可以簡單到一個投資素人就能交出連專家也比不上的亮麗成績，但也很少看到這麼一個行業，複雜的程度會讓一個30年的投資老手，一失手就從此再也站不起來。要參加賽車競賽，必須接受專業訓練才能上場，股市則不一樣，任何人都可以進場，且在這場競賽中，用的方法正確與否，比是不是擁有專業執照重要。

他看過無數學歷、經歷都極出色的專業人士，一樣栽在個股的挑選上，所以多數投資者應該避開個股。最具衝擊力的事實是：過去13年（2003至2015年），連巴菲特都無法擊敗標普500。如果你不懂得選股，緊跟著標普500，你擁抱的絕對是天使，就算美股下跌，成了老美口中的墜落天使，根據過去200年來的紀錄，受傷的天使會復原，再度振翅高飛。

闕又上強調，他不是反對以個股作為投資工具，而是只有大約20％個性、條件符合的族群適合，這些少數人都有華山論劍的準備，成功則為武林盟主，失敗也有被抬下來的準備和資本。如果你只是想達到人生的財務自由，用不著費那麼大的勁賣命演出，用美股或台股指數型基金，你擁抱的一定是天使；至於忙了大半天之後，還會經常把魔鬼和天使分辨錯的工作，就交給適合的人，或是讓這些經常摔破眼鏡的專家來傷神吧！

（本文摘自《你沒有學到的資產配置》作者：闕又上)

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