台股漲538點「指數沒意義」？陳嘉偉喊假嗨…網反問：那買0050的人呢

台股大漲538點，盤面更出現66檔漲停，但分析師陳嘉偉卻逆風示警，認為這波上漲只是「假嗨」。他指出，加權指數雖然逼近歷史新高，但主要靠權值股、金融與塑化等族群撐盤，不代表所有投資人的持股都有同步上漲，因此直言「指數根本不具任何意義」。

陳嘉偉進一步觀察66檔漲停股，認為其中不少屬於低價股或相對冷門個股，反觀矽光子、被動元件、記憶體及PCB等市場熱門族群表現相對疲弱。他也提到部分高價股走弱，並將目前大盤型態解讀為「M頭」，即使指數後續突破歷史新高，他仍認為須提防假突破風險。

在操作上，陳嘉偉特別點名4大需要留意的族群，包括被動元件、記憶體、矽光子，以及CCL與PCB。他認為目前盤面呈現「拉指數、出個股」現象，加上成交量由上周扣除指數調整後的8600多億元降至8202億元，因此對後續行情維持偏空看法。不過，以上均屬陳嘉偉對盤勢與個股的分析判斷，並非市場後續走勢的既定結果。

文章曝光後迅速引發PTT股板討論，不少網友把焦點放在「指數不具任何意義」這句話，有人直接反問「可是我買0050或是正二」、「我滿手指數說指數沒有意義？」、「可是我指數、個股都賺錢啊」，也有人認為，如果投資人本身持有市值型ETF或指數相關商品，大盤上漲自然仍會反映在投資績效上。

不過，也有部分網友認同近期盤面確實存在個股表現分化的情況，有人表示「盤的確怪怪的，但就是狂噴」，也有人提到「真的個股都很鳥，最近都是這樣」，甚至有網友分享當天持股除了台積電之外多數下跌。整體留言因此形成兩派討論，一派質疑「指數沒意義」的說法，另一派則認為即使大盤走高，也不代表每位投資人的持股都能同步受惠。

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