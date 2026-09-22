50萬本金靠短線能賺多少？網友曬「40萬滾到千萬」戰績

短線交易真的能讓小資族快速翻身嗎？一名網友在Dcard股票板發文，好奇若以50萬元作為本金，靠短線操作究竟需要多久時間、能累積多少獲利，更直接向板上投資人喊話「有大神讓我崇拜一下的嗎？」貼文曝光後果然釣出不少網友分享驚人戰績，從數十萬元翻倍到千萬元的案例都有，但也有人提醒，單看成功案例很容易忽略背後承擔的風險。

留言中有人分享，2020年以60萬元起步，至今年資產已累積至530萬元，之後還拿出部分資金支付買房頭期款；另有人表示，6年前以40萬元開始投資，資產最高一度碰到2000萬元，目前則回落至1400萬元。也有網友自稱從22萬元起步，一年半增加至104萬元，甚至有人表示去年以80萬元開始，今年一度達到2000萬元，目前約1500萬元，數字相當驚人。

若以較短時間來看，也有人分享10萬元本金半年增加至50萬元；另一名剛進股市近2個月的投資人則表示，投入20多萬元後，首月賺進3.9萬元，第2個月目前接近2萬元。此外，也有人以30萬元進行短線操作，3個月獲利約6萬元，坦言自己不願承受過高的個股風險，因此操作相對保守。

不過，留言並非全是翻倍神話。有投資人表示，今年第3季吃掉不少先前獲利，全年報酬目前只剩約10%；更有人直接分享「50萬，現在-50」，以自身經驗勸原PO不要輕易投入短線交易。從部分網友曾經達到的資產高點與目前金額相比，也能看出短線操作即使曾累積龐大獲利，後續回撤幅度同樣可能相當可觀。

也有網友認為，原PO單純詢問「50萬元能賺多少」其實難以比較，因為沒有指定股票、期貨或其他交易商品，也沒有統一操作時間、槓桿程度及比較基準，每個人的數字背後承擔風險完全不同。更有人看到滿板驚人績效後笑稱「吹牛大賽開始」。

整體而言，討論雖出現不少小本金快速放大的案例，但單看最終獲利數字，仍難以反映期間最大虧損、槓桿程度及是否能長期複製，短線交易真正的差異往往不只在「賺多少」，還包括為了這份報酬承擔多少風險。

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