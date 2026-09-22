當沖為何大多數人會輸？他好奇「進出場到底錯在哪」 網點3大致命傷

不少投資人希望透過當沖快速賺取價差，但頻繁進出市場究竟為何容易虧損？一名網友在Dcard股票板發文表示，自己單純好奇「當沖為什麼大部分的人會輸」，包括最常出現哪些虧損情況，以及投資人在判斷進出場點時，通常會犯下什麼錯誤。問題曝光後引起討論，多數網友將原因歸納在交易成本、短線判斷難度及投資紀律等面向。

有網友指出，當沖最大的限制之一，就是每次買賣都存在交易成本，而且當天必須完成交易，等於投資人不僅要判斷方向正確，價格波動還必須足以覆蓋成本。一旦行情沒有按照預期發展，即使股價變動不大，頻繁交易累積下來的手續費、證交稅及滑價，仍可能持續侵蝕獲利，因此交易次數愈多，對策略勝率及平均獲利的要求也愈高。

另一項常見問題則是「時間壓力」。留言指出，即使投資人認為個股後續仍可能上漲或下跌，當沖交易仍面臨當日平倉限制，愈接近收盤，留給行情發展的時間愈少，也可能因此被迫提前出場。部分網友認為，短線股價受到市場情緒、籌碼及突發消息等因素影響，單靠K線或單一技術指標判斷，很容易將短期訊號直接當成確定答案。

至於實際操作最常出現的錯誤，不少留言都點名「追高殺低」、「太早進場」、「賺一點就跑、虧損卻凹單」。也有網友認為，交易者若連目前屬於上漲、下跌或盤整行情都無法辨別，就急著尋找進場點，即使偶爾判斷正確，也未必能建立長期穩定的交易模式。

此外，交易紀律也成為討論焦點。有網友表示，部分投資人並非沒有策略，而是在連續獲利後提高部位、虧損時又不願停損，最後一次失控就可能吐回先前獲利；因此與其不斷尋找所謂「完美進出場點」，更重要的是記錄每筆交易的進場原因、策略失效條件、出場依據，以及扣除全部成本後究竟是否具有穩定優勢。

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