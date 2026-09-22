英特爾傳找友達攻先進封裝！網嗨喊「直接亮燈」：CPO無腦多

面板大廠友達(2409)跨足先進封裝再傳新進展，市場傳出英特爾(Intel)看好先進封裝需求，近期跨入Micro LED基板封裝領域，並找上深耕Micro LED多年的友達合作，雙方可能攜手布局CPO(共同封裝光學)與高密度算力晶片整合方案。儘管英特爾對合作傳聞不予評論，友達也未透露合作對象，但消息仍點燃市場想像空間，相關話題在PTT股板掀起熱議。

根據媒體報導，英特爾除了持續發展EMIB嵌入式多晶片互連橋接技術，也積極投入玻璃基板等先進封裝應用，並已取得「IC Package with Micro LEDs」美國授權專利。其核心概念是將半導體晶片至少部分嵌入玻璃基板，並利用TGV(玻璃通孔)完成電氣互連，進一步整合Micro LED，可望應用於CPO及高密度算力封裝等領域。

友達近年則積極將長年累積的面板與玻璃製程能力延伸至半導體領域。董事長彭双浪先前表示，公司已加碼投資AI相關新技術平台，包括TGV、RDL及CPO等試產線，憑藉近30年的玻璃製程經驗，在RDL、TGV及異質整合方面具備技術基礎，應用也從IC封裝延伸至低軌衛星玻璃天線、Micro LED相關CPO封裝等領域，目前已有合作夥伴共同開發，但尚未公開對象。

由於英特爾與友達在「Micro LED＋玻璃基板＋RDL＋光互連」的技術發展方向具有一定重疊，因此市場傳出雙方可能合作。不過，目前英特爾並未證實相關消息，友達也僅確認先進封裝及玻璃基板已有合作夥伴，因此實際合作內容、量產進度以及未來能否帶來營收貢獻，仍有待後續官方進一步揭露。

消息曝光後，友達股價表現也成為PTT焦點，不少網友驚呼「快漲停了」、「CPO無腦多」，並討論市場是否正提前反映先進封裝新題材；但另一派網友則相對保守，認為Micro LED已發展多年，過去多次出現量產題材，因此這次關鍵仍在於能否真正取得客戶訂單並放大量產。

也有網友指出，英特爾本身在玻璃基板與先進封裝已布局多年，若友達能將既有玻璃製程及Micro LED能力成功導入半導體封裝，才有機會讓面板廠轉型題材進一步轉化為實際營運成果。

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