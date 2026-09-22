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合庫投資長遭爆上班狂搜AV女優！網翻績效開酸「精選個股變精選女優」

聯合新聞網／ 綜合報導
合庫投信投資長遭爆上班搜尋AV內容，引發熱議；網友延伸檢視基金績效、產品布局與內控，並以「精選女優50ETF」等玩笑歪樓。合庫投信示意圖。聯合報系資料照
合庫投信投資長遭爆上班搜尋AV內容，引發熱議；網友延伸檢視基金績效、產品布局與內控，並以「精選女優50ETF」等玩笑歪樓。合庫投信示意圖。聯合報系資料照

合庫投信投資長遭媒體爆料，上班時間大量瀏覽與搜尋AV女優相關內容，消息曝光後引發熱議。一名PTT股板網友轉發新聞後認為，單純在上班時間瀏覽與工作無關的網站是一回事，但身為投資長，真正值得檢視的還包括投資績效與內部管理，並進一步整理合庫投信近年營運及基金表現，意外讓話題從個人行為延燒至公股投信競爭力。

原PO指出，合庫金控一年獲利雖達200多億元，但主要獲利來源仍是合庫銀行，包括放款利息與財富管理手續費等，投信對母公司整體獲利貢獻相對有限。至於旗下台股主動型基金，原PO認為部分產品在台股多頭年份短期績效曾進入同類型前段班，但長期表現延續性仍有觀察空間，因此與其單純討論投資長上班瀏覽什麼，更應關注操盤成果及內控機制。

值得注意的是，原PO原先提到近年台灣ETF市場快速成長，但合庫投信「缺乏代表性的旗艦產品」，隨即有網友留言更正，指出合庫投信目前並非只是缺乏明星ETF，而是尚未發行ETF，因此與近年靠高股息、債券及市值型ETF迅速擴張規模的大型投信相比，產品布局本來就有所不同。討論也延伸至公股投信如何在主動式基金、資產管理及新產品市場提高競爭力。

不過，留言區最熱門的焦點仍落在新聞事件本身，網友紛紛以投資術語發揮創意，有人笑稱應該公布「精選名單」，甚至開玩笑建議推出「精選女優50ETF」、「日本女力50ETF」，還有人以「看番號找股號」形容，讓原本嚴肅的金融從業人員管理議題瞬間歪樓。

另一方面，也有網友將焦點拉回績效評估，認為不能單憑單一事件直接推論基金操盤能力，尤其不同基金可能同時配置股票、債券等資產，績效基準及風險屬性並不相同，不能直接拿來與純股票大盤指數相比。整起事件真正值得關注的，仍是公司對員工上班行為的規範、投資決策與內控制度是否受到影響，以及旗下基金長期績效能否符合投資人期待。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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