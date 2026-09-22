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黃仁勳喊攜手台灣打造AI未來⋯點名供應鏈優勢！網嗨：科技股繼續噴

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳力挺台灣AI供應鏈，強調晶圓代工、封裝至伺服器等完整生態系將攜手打造AI未來；業界看好需求，投資人仍關注訂單與獲利。（路透） 湯淑君
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳力挺台灣AI供應鏈，強調晶圓代工、封裝至伺服器等完整生態系將攜手打造AI未來；業界看好需求，投資人仍關注訂單與獲利。（路透） 湯淑君

AI浪潮持續席捲全球，市場近期卻開始出現前沿AI模型開發速度是否放緩的討論。輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳最新再度力挺台灣供應鏈，直言台灣能站在全球AI革命中心「絕非偶然」，從晶圓代工、先進封裝、伺服器到電源、散熱等產業環環相扣，更強調「台灣科技生態系成就了輝達」，未來將繼續攜手台灣夥伴打造AI未來，引發PTT股板熱議

適逢宏碁集團成立50周年，黃仁勳透過影片分享台灣科技產業鏈對全球市場的影響。他指出，台灣經過逾40年累積，已形成完整科技生態系，涵蓋晶圓代工、先進封裝、系統廠、主機板、網路、電源、散熱及製造人才等領域，成為當前AI革命的重要基石。他也回顧輝達早年透過併購宏碁分割出的晶片組設計公司跨入PC產業，認為宏碁及台灣科技生態系都在輝達成長過程中扮演重要角色。

針對市場開始討論AI發展是否可能降速，宏碁創辦人施振榮則認為並不容易，以目前AI帶動的需求來看，台灣上游半導體及整體電子供應鏈產能甚至還不足以完全支援AI推進速度；宏碁董事長暨執行長陳俊聖也認為，AI技術發展不太可能放慢，真正需要思考的是如何有效管理。緯穎董事長洪麗甯則指出，台灣ICT供應鏈最大的優勢之一，就是跨領域緊密協作能力，未來甚至有機會從替全球科技巨頭「圓夢」，進一步轉型成參與定義AI產品規格的「造夢者」。

施振榮進一步指出，台灣目前是全球AI基礎建設核心晶片及AI伺服器的重要供應基地，未來除了既有硬體優勢，也應將ICT技術能量延伸至AIoT、智慧醫療等應用，從單純執行任務轉向創造價值，並透過跨領域合作強化產業影響力。換言之，台灣在這波AI浪潮中的機會不僅是增加硬體出貨，更包括提高技術與產品規格的主導能力。

消息曝光後，PTT股板投資人最關心的仍是AI相關類股後續行情，有人看到黃仁勳再次力挺台廠後直接喊「噴」，也有人點名槓桿ETF、半導體ETF等商品，期待AI行情延續。不過，也有網友提醒，目前AI題材已推升不少科技股評價，黃仁勳的談話並不等於所有AI概念股都能同步受惠；另有人將焦點放在電力供應、記憶體採購及海外供應鏈合作，認為真正能持續承接AI資本支出的企業，仍要回到實際訂單、產能與獲利表現觀察。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

供應鏈 科技股 台灣 黃仁勳 輝達 NVIDIA 晶圓代工 宏碁

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