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台股量縮照樣逼近新高！他疑「成交量還有意義嗎」 網曝關鍵：別只看單一指標

聯合新聞網／ 綜合報導
台股成交量降至7000億至8000億元，指數仍逼近歷史高點；網友認為量能不能單獨預測漲跌，須搭配量價、均線、籌碼與市場環境判讀。聯合報系資料照
台股成交量降至7000億至8000億元，指數仍逼近歷史高點；網友認為量能不能單獨預測漲跌，須搭配量價、均線、籌碼與市場環境判讀。聯合報系資料照

台股近期持續向歷史高點靠攏，但成交動能相較前幾個月動輒破兆元明顯降溫，單日成交值多落在7000億至8000億元左右，卻未阻擋指數一路走高。一名網友在PTT股板發文疑惑，過去市場常說「量先價行」、「價漲量增」或「下殺取量」，但近期行情似乎一再打破傳統技術分析邏輯，讓他忍不住詢問：「現在看成交量還有意義嗎？」

原PO表示，先前台股跌至39000點附近時，市場並未出現明顯爆量，當時不少人擔憂「無量緩跌」可能持續探底；然而指數隨後反彈，即使上漲過程成交量未同步大幅增加，如今仍一路逼近前高，甚至出現「量少轎子輕、反而比較好拉」的說法，讓他開始懷疑大盤成交量是否已成為「無用指標」。

貼文曝光後，不少網友認為，成交量並非完全沒有意義，而是不能單獨拿來預測後續漲跌。有人指出「低檔爆大量是個訊號，但不代表每天都要大量」，也有網友認為成交量只有在極端放大或極端萎縮時，參考價值才會更加明顯；若只是一般程度的量增、量縮，仍需要搭配價格趨勢、均線位置、籌碼與市場環境綜合判斷。

另一派則認為，成交量對個股、題材輪動仍有一定用途，例如觀察資金是否進駐、突破時有沒有買盤跟進，或熱門股是否出現爆量換手；但將相同邏輯直接套用在整體大盤，未必每次都有效。有網友直言「個股成交量＋均線很有用」，也有人指出，想觀察資金輪動卻完全不看交易量，同樣可能漏掉市場訊號。

也有網友點出核心問題，股市並非「若A則B」的單一變量市場，同樣是爆量，可能代表資金積極進場，也可能是高檔換手；量縮則可能是買盤不足，也可能反映籌碼惜售，因此無法僅靠成交量直接判斷多空。較多留言傾向將成交量定位為「參考指標」而非預測答案，認為真正重要的是觀察量價關係在不同市場階段的變化，而非看到「量縮」就直接推論股價一定下跌，或看到「爆量」便認定行情一定續漲。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

成交量 量縮 台股 PTT

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