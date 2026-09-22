巴菲特秒答99×99…比爾蓋茲也贏不了他？股神真正的武器，多數人根本沒看見

如果有人突然問你：99×99是多少？一幅畫的價格在100年內從250美元漲到5,000萬美元，年報酬率又是多少？你需要多久才能答出來？曾有人拿這兩道題當面考驗巴菲特，結果令人瞠目。在華爾街知名操盤手闕又上的著作《你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事》中，這段對話揭開了股神真正的致勝關鍵，也點出多數投資人最容易掉入的陷阱。

波克夏的長期股東，也是基金經理人的克里斯．華格納（Chris Wagner），曾經問過巴菲特：「你如何處理複雜的計算問題，速算是你的天生本能嗎？」巴菲特說：「不，我不是什麼速算奇才，我只是長期從事與數字有關的工作，進而培養出對數字有特殊的感覺吧！」

（本文摘自時報出版《你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事》，作者：闕又上）

「可以試試看你的速算能力嗎？譬如99×99是多少？」巴菲特不假思索地回答：9,801。克里斯接著問：「如果一幅畫價格在100年內，從250美元漲到5,000萬美元，它的年報酬率是多少？」巴菲特幾乎沒有等題目說完就答出13％。

克里斯驚訝地問巴菲特怎麼做到的？巴菲特說任何複利表都能查到這個答案，或是倍數相乘幾次就可以得到結果（250乘上大約17.6次就可以得到5,000萬）。他神情自若的表情似乎在說，這題目未免太簡單了。

全世界只有一個巴菲特

比爾．蓋茲同樣是數字高手，有一次與巴菲特會面，巴菲特邀請他玩擲骰子遊戲，比爾．蓋茲也沒有勝算。對數字的敏感，讓巴菲特進入保險和再保業後，都是如魚得水，更何況他在專業領域上，還有來自印度的保險奇才阿吉特．賈恩協助，這些都是許多人沒看到的巴菲特「空軍一號」裝備。

把層次再往上拉高，巴菲特對股災來襲的準備，也可能超過許多人的想像。2008年金融海嘯的時候，美國財政部主管跟國會議員報告，可能要盡快伸出援手給予緊急救濟，否則全美可能僅有一家銀行倖存，大家會猜是誰？闕又上問過許多對財經投資有興趣的人，猜出來的答案和他一樣：富國銀行（Wells Fargo），原因是巴菲特是富國銀行幕後大股東，他存有的現金足以應付金融海嘯。

除了現金外，巴菲特的其它資本配置（Capital Allocation），也是他對抗股市風暴的策略。巴菲特的「空軍一號」還不包括上述提到的幾個強項，如果不去了解巴菲特的布局和強項，僅看重巴菲特簡單挑股的12項準則，闕又上認為這僅僅停留在戰術上的著眼，還未拉到全面國防陸海空聯勤等整體作戰的戰略層次。

別忘了一個國家的整體戰力，還包含政治、立法、文化、軍事等，沒有強大的經濟實力和紀律的社會組織，這個軍事的力量也無從得到支援，進而發揮整體戰力。

巴菲特的智慧後面所延伸出來的操作和布局，可能是多數人能力難以企及，全世界也只有一個巴菲特，這是一般投資者必須認清的一個事實：欣賞可以，模仿也可以，但一定要顧及自己本身的強項和特質所在，要不然李小龍的雙節棍沒學好，就先把自己的頭給打到，這就是巴菲特智慧的陷阱所在。難道沒有別的方法可以把他的智慧思考和做法融入嗎？不敢說絕對有，但可以試著靠近。

如果你不是巴菲特：誠實面對風險，尋找適合自己的路線

巴菲特對股價的震盪，老神入定，他說過：「我知道，我心裡承受得起震盪，因為我家裡教的就是學習處理股價震盪。」巴菲特的父親在成為國會議員之前是股票經紀商，巴菲特8歲開始閱讀父親有關股票的藏書，11歲開始在父親的公司幫忙畫大盤走勢圖，開始擁有第一張股票，一般人如果30歲開始投資，和巴菲特相比，對處理股市震盪的經驗已有20年的落差。

一般投資人的家教可能沒有這個功課，既然無此能耐，就要承認自己對股價波動的恐懼，誠實面對並找出一個承受點，而不是明知做不到，卻像鴕鳥般埋入沙堆來處理，這是走向自知之明的第一步。

簡單地說，股價劇烈的波動對巴菲特不是風險，但對多數的投資者是極大的風險，多數人羨慕巴菲特的績效和財富，以至於注意力都集中在他的選股技巧，所以避開巴菲特智慧陷阱的第一步，就是必須面對價格劇烈波動對多數人是一個風險，進而對價格波動所造成的風險在投資一開始做好布局和控管。

如果你覺得你的個性和巴菲特相近，所具備的能力和條件也很相當，理所當然可以跟著他的步調前進；如果不是，就應該另闢蹊徑，找到一條通向羅馬、但又適合你的路線。

投資人的自我檢視

巴菲特具備的哪些條件，是多數人不具備的呢？闕又上列出六項，供投資人自我檢視：

1. 他是理性投資者（對風險的看法非常清晰，且知道如何應對。） 2. 他是長期投資者（喜歡股票的最長時間就是永遠，一般投資人可能連三年都抱不住。） 3. 他是股價高波動承受者（50％的波動是一般基本標準，你可以承受嗎？） 4. 他對財務報表的專業、投資經驗的豐富和商業的敏感度，可以判斷黃金和黃銅（巴菲特讀財務報表津津有味，就像青少年渴望閱讀《花花公子》或金庸武俠小說，多少人有此素養？） 5. 他敢危機入市，集學識、見識、膽識於一身（過去兩次世紀性股災，你做得如何？巴菲特的學識、見識和膽識，你還缺哪一樣？） 6. 最重要的，他對風險的控管和成為傑出投資者，都是有備而來，縱然股價波動達50％這麼嚴厲，也在他的計畫錦囊妙計中（這樣的全盤準備，多數人難以具備。）

（本文摘自《你沒有學到的資產配置》作者：闕又上)

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