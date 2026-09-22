美債殖利率逼近5％…現在買長債更划算？20年期債券曾跌近46％

美債殖利率逼近5％，對想收息的人來說，乍看像是進場好時機。據媒體報導，美國財政部標售30年期公債並回購長債，仍未能穩住市場，10年期美債殖利率最高升至4.963％，30年期更達5.365％。高油價又推升通膨疑慮，長債持續承壓。問題是，殖利率愈高，真的代表債券愈值得買嗎？對已經持有長債的人來說，情況可能正好相反，因為利率往上走，既有債券的價格反而容易下跌。華爾街知名操盤手闕又上在《你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事》中，也特別拆解許多人對公債最常見的誤解。

公債是穩賺不賠的投資？

公債的報酬來自於兩部分，一是當時載明的利率，例如2016年2月美國政府發行的20年期公債利率是2.3％，那麼在未來20年當中，美國政府都必須按這個利率支付投資者利息，20年到期後，你可以拿回本金。

你購買了之後，這檔公債的利率在20年間不會變動，但其實市場利率每天都在變化。假設三年後利率調升1％到了3.3％，如果你沒有賣出，每年還是只能領2.3％利息，20年後拿回本金。

（本文摘自時報出版《你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事》，作者：闕又上）

問題在於，如果三年後你急需用錢，這個公債必須賣出，虧損的機會就出現了。因為新的投資者向政府購買公債，利率是3.3％，而你持有的公債利率只有2.3％，且還有17年到期。別人如果買你的二手公債，相當於每年減少了約30％的利息收入，這減少的部分，你就必須賣得比較便宜，來彌補購買者利息短缺的損失。

也就是說，原本到期時可拿回1,000美元本金，你必須以低於1,000美元的價格，才可能賣得出去，所以會有資本虧損。

許多人在這裡產生誤解，政府保證給你的是利息，答應你的是兩個條件：這段期間利息不變、到期時還本。但是還沒到期，你要提前買賣，根據當時的利率環境，可能出現盈餘或虧損。

公債也曾經歷36年空頭市場

美國歷史上，1946年4月美國政府公債利率創下2.03％的低紀錄，之後隨著經濟熱絡，利率開始攀升，導致債券價格下跌。當時許多人都以為這個公債空頭市場幾年就可以結束，沒想到卻經歷漫長的36年，直到1981年9月才結束。當時長期公債的利率接近16％，對於早期購買較低利率的「古董公債」，市場真的沒多大興趣，除非折價，根本賣不出去。

在1930年代，債券被認為是優質的長期投資工具。1950年代，認為股票風險太高的保守投資人，大排長龍購買公債，沒有想到經歷這段大空頭後，價值損失達80％，相信公債比股票安全的投資人，也付出慘重代價。

利率和公債價格呈反向關係，其實並不需要強記。公債利率下降時，舊公債的利率會比現行公債高，舊公債給的利息多，當然就比較值錢；反之，利率提升時，舊公債的利息趕不上現在發行公債的利息，舊公債就變得不值錢。

債券價格波動真的比較溫和？

如果你有這樣的想法，表示你還不清楚「利率」和「到期時間長短」這兩項變數對債券價格的影響。

以30年到期、利率6％的公債為例，利率上升1％時，價格約下跌12.47％。長達36年的公債空頭期，利率從2.5％上升到16％時，債券價格流失83％，這個重創幅度，不下於美國歷史上的股市重挫。不同的是，股票的跌幅如同跳樓般，可以快速從高點殺到低點，公債卻像走台階緩步而下。

2022年3月28日至10月17日，債券ETF價格下跌近30％，這個跌幅對債券投資者而言，已經相當驚悚。

如果再從前一波債券價格高點來看，20年期公債從高點171算起，到2022年10月低點93，跌幅將近46％。這也印證了，債券的波動程度可能比你想像中劇烈。

同樣遇到升息，短天期債券為何跌得比較少？

到期日較短的七到10年期債券ETF IEF，和20年長天期公債TLT相比，雖然同樣下跌，但跌幅較輕。七到10年政府公債IEF跌幅1.57％，對比20年長天期TLT跌幅12.98％。IEF因為到期日比TLT短，對利率波動的敏感度也小於長天期債券。

投資如果是一個銅板的兩面，享受上漲趨勢的同時，也要規劃下跌時的處理。20年期債券不是不能投資，投資前應該思考三件事。

第一，債券在資產配置中所扮演的角色，是要作為防守性工具，還是要作為飆漲的功能？

第二，利率的走向多變，瞬間就可以翻臉，而且經濟學者也很難預測，有必要捨棄七到10年期的債券，只因為殖利率高，就選擇難以掌握跟預測的20年期債券？

第三，就債券長期走勢而言，債券市場已經歷過近40年的大多頭，2015到2020年又有一段相當長的負利率和低利率環境。把過去低利率的環境視為常態，是投資長天期債券的人應該關注的問題。

如闕又上所說，投資不是只有美好的結果、上漲和獲利，投資環境改變、逆風來臨時，也有虧損和下跌。債券投資者在投資前，要了解關公大刀的重量，否則還沒有揮舞就傷了腰。矽谷銀行把短期、低於一年期的存款，投入五年期政府公債，不必多，一次錯誤判斷，就結束了。

（本文摘自《你沒有學到的資產配置》作者：闕又上)

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