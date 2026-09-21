台股大漲538點、66檔漲停是假嗨？陳嘉偉示警「指數不具任何意義」點名4大重災區

台股今天大漲538點，盤面上跳出60幾檔漲停，一堆做多分析師嗨到不行，但在陳嘉偉看來，這種嗨完全就是「假嗨」。

加權指數距離歷史新高就差那麼一咪咪，靠著拉抬權值股、金融和塑化硬頂上去，但只要冷靜看一眼自己手上的庫存，很多人根本是開高走低躺在平盤，指數創高到底跟散戶有什麼關係？

陳嘉偉直言「指數根本不具任何意義」...

他帶大家一檔檔翻開那66檔漲停名單，像國慶科、高僑、元晶、恩德、麗清這些，幾乎清一色都是十幾、二十幾元的低價投機股或冷門股。

通常只有在主流股根本動不了的時候，市場才會去拉這種阿貓阿狗來充場面；反觀大家手上滿滿的矽光子、被動元件、記憶體跟PCB，今天根本沒分到半點好處。

更殘酷的真相在高價股與千金股。比起十幾元的華東或南茂漲停，陳嘉偉認為像前股王穎崴（6515）從1.1萬多一路殺到腰斬破年線、今天甚至被摜到跌停，散戶融資還一路攤平創新高，這種股票才真正代表市場資金的風向；再加上印能科技領先跌破7月低點、鴻勁與緯穎也是一路走弱，高價股領先破底，代表市場根本已經在反映未來的衰退。

對於大盤的型態，他挑明目前就是個M頭，就算硬拉去突破歷史新高，本質上也只是誘多的假突破。

他拿2007年過9859點，以及2015年靠金融股硬扯上萬點（10014點）的歷史為例，每次都是在沒量的情況下硬拉過高，滿足市場創高的幻想，等散戶警戒心徹底放鬆，迎來的就是崩盤大屠殺。

且上周扣除指數調整後成交量還有8600多億，今天只剩8202億，量縮拉指數就是標準的「拉大出小」。

他特別點名4大最危險的重災區族群：

第一是被動元件，國巨、華新科利多不斷股價卻起不來； 第二是記憶體，像華邦電這種在景氣高檔花大錢搞併購的，歷史證明往往是高點反轉的訊號，因此他直接帶會員放空； 第三是彈不上去的矽光子； 第四則是CCL與PCB，聯茂、台燿跌停，連指標台光電也往下摜。

陳嘉偉最後奉勸投資人不要再自欺欺人，以為指數到5萬點自己的股票就會解套。

現在市場手法就是標準的「拉指數、出個股」，主流股集體走弱、低價股群魔亂舞，代表空頭修正才剛剛開始，大家在中秋連假前真的該好好思考，到底是要抱著滿手套牢股過節，還是該站在防禦甚至空方的角度保護資產。

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