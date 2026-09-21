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台股創歷史新高！陳龍喊「假破底真穿頭」…長線上看8萬點、點名3大弱勢族群

聯合新聞網／ 綜合報導
台股收盤創歷史新高，分析師陳龍認為行情呈現「假破底真穿頭」，並看好AI商機延續3至5年，長線更喊出台股8萬點看法。圖／聯合報系資料照片
台股收盤創歷史新高，分析師陳龍認為行情呈現「假破底真穿頭」，並看好AI商機延續3至5年，長線更喊出台股8萬點看法。圖／聯合報系資料照片

台股今天收盤創歷史新高，市場氣勢整個衝上來。分析師陳龍在節目上直言，這波就是「假破底真穿頭」，之前那些喊盤整、嫌成交量不夠的保守派完全被打臉。

他認為現在大魔王快打完了，指數直奔5萬點甚至長線看8萬點只是時間問題，接下來散戶螞蟻雄兵歸隊，股票又得用搶的。

針對市場整天擔心的利空，陳龍霸氣表示那全都是「國外雜音」...

什麼美伊打仗、油價衝到109美元、美債殖利率飆到5%、聯準會升息、日韓去槓桿，到新股抽籤凍結8000多億資金，沒一個是台灣本土的基本面問題。他強調這場「AI工業革命」台灣是全球最大受惠者，算力需求大爆發，伺服器跟資料中心商機至少旺3到5年，投資人不要拿著放大鏡專找利空嚇自己。

至於操作心法，陳龍強調自己帶會員只拚「絕對績效」，絕不跟股票談戀愛，也不會亂槍打鳥買幾十檔。

他建議散戶把自己當成靈活的「市場自由人」，不要學大基金幾千億資金卡在裡面動彈不得：

1.資金嚴格切成5等份，留1成現金，手頭最多只壓4到5檔最強的電子股

2.節奏要快，有進有出，絕不買非電子股

3.提前卡位先進封裝與矽光子：像9月3日提早布局的友達（2409）今天直接噴漲停，聯電（2303）也是早早卡位的重量級矽光子；8月中在3910元切入的聯發科（2454），今天股價已經衝上5000元大賺1100元，另外像欣銓、南茂、華東、矽格、日月光跟惠特等封測族群也全面啟動

相反地，他也點名幾類「趴在地上不會動」的族群要懂得避開：銅箔基板傳出降規雜音、記憶體面臨長鑫存儲擴產殺價導致華邦電與南亞科承壓、被動元件則被陸廠搶單讓國巨和華新科漲不動。

陳龍最後提醒，如果現在手上持股連一檔漲停都沒有，甚至不敢期待明天會漲停，代表節奏完全抱錯，不如趁著大行情趕快換股集中火力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 破底 聯電 歷史 友達

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