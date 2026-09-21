美股四巫日後一周勝率僅22％！阮慕驊揭36次統計：不是看空、但別急著亂追

美股上週五迎來9月「季度四巫日」，指數期貨、指數選擇權、個股期貨及個股選擇權同日結算。財經專家阮慕驊整理歷史數據指出，從過往統計來看，9月四巫日結束後一週的美股表現相對偏弱，不過季節性統計不代表未來一定會重演，投資人現階段與其急著猜測方向，更重要的是預先規劃可能回檔時的加碼策略。

阮慕驊表示，他統計標普500指數自1990年以來共36次9月四巫日後一週的表現，平均報酬率為負1.13%、中位數負1.04%，上漲勝率僅22%；相較之下，若觀察全年任意5個交易日，平均報酬率為正0.19%、勝率58%，兩者勝率相差36個百分點。

進一步觀察近15年數據，阮慕驊指出，9月四巫日後一週共有11次下跌、4次上漲，其中4次上漲幅度分別為1.19%、0.08%、0.51%及0.62%，沒有一次超過1.2%；反觀下跌時的幅度相對明顯，包括2011年下跌6.54%、2022年下跌4.65%，2023年也下跌2.93%，呈現「跌起來可以跌很多，漲起來漲得很少」的不對稱現象。

若進一步比較美股四大指數，阮慕驊統計1995年至2025年間31次數據發現，四大指數平均報酬率全數為負。其中那斯達克指數平均下跌0.83%、勝率42%；費城半導體指數平均下跌0.98%、勝率35%；道瓊指數平均下跌1.01%、勝率29%；標普500指數平均下跌1.09%、勝率26%。

阮慕驊也將歷史統計與目前技術面進行比較。他指出，那斯達克在四大指數的歷史統計中「相對最不差」，目前技術面也較為完整，包括站上6條均線、MACD呈現黃金交叉，距離前高僅剩2.46%；相較之下，統計表現最弱的道瓊指數，目前已跌破5條均線，只剩年線仍在下方支撐。他認為，兩種不同觀察尺度出現相同排序，值得投資人留意。

不過，阮慕驊強調，「季節性統計不保證重演」，四巫日效應涉及結算部位調整與季底再平衡，也可能隨市場結構改變而減弱，加上36次樣本並不算多，平均數容易受到極端值影響，因此他同時觀察中位數及勝率。他認為，這些數據並非代表現在就應該看空，而是提醒投資人「別急著亂追」，真正該做的不是預測市場方向，而是先想好若接下來真的出現回檔，自己的加碼價位在哪裡。

◎本文獲 阮慕驊 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。