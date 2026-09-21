快訊

麥克風去哪了？謝金燕登台沒拿麥照樣有歌聲 對嘴疑雲登熱搜

美國突發安全警示！警告公民立即離開伊朗 當地恐關閉領空

聽新聞
0:00 / 0:00

美股四巫日後一周勝率僅22％！阮慕驊揭36次統計：不是看空、但別急著亂追

聯合新聞網／ 綜合報導
阮慕驊統計標普500自1990年以來36次9月四巫日後一週表現，平均下跌1.13%、上漲勝率22%，但強調季節性統計不保證重演。記者林澔一／攝影
阮慕驊統計標普500自1990年以來36次9月四巫日後一週表現，平均下跌1.13%、上漲勝率22%，但強調季節性統計不保證重演。記者林澔一／攝影

美股上週五迎來9月「季度四巫日」，指數期貨、指數選擇權個股期貨及個股選擇權同日結算。財經專家阮慕驊整理歷史數據指出，從過往統計來看，9月四巫日結束後一週的美股表現相對偏弱，不過季節性統計不代表未來一定會重演，投資人現階段與其急著猜測方向，更重要的是預先規劃可能回檔時的加碼策略。

阮慕驊表示，他統計標普500指數自1990年以來共36次9月四巫日後一週的表現，平均報酬率為負1.13%、中位數負1.04%，上漲勝率僅22%；相較之下，若觀察全年任意5個交易日，平均報酬率為正0.19%、勝率58%，兩者勝率相差36個百分點。

進一步觀察近15年數據，阮慕驊指出，9月四巫日後一週共有11次下跌、4次上漲，其中4次上漲幅度分別為1.19%、0.08%、0.51%及0.62%，沒有一次超過1.2%；反觀下跌時的幅度相對明顯，包括2011年下跌6.54%、2022年下跌4.65%，2023年也下跌2.93%，呈現「跌起來可以跌很多，漲起來漲得很少」的不對稱現象。

若進一步比較美股四大指數，阮慕驊統計1995年至2025年間31次數據發現，四大指數平均報酬率全數為負。其中那斯達克指數平均下跌0.83%、勝率42%；費城半導體指數平均下跌0.98%、勝率35%；道瓊指數平均下跌1.01%、勝率29%；標普500指數平均下跌1.09%、勝率26%。

阮慕驊也將歷史統計與目前技術面進行比較。他指出，那斯達克在四大指數的歷史統計中「相對最不差」，目前技術面也較為完整，包括站上6條均線、MACD呈現黃金交叉，距離前高僅剩2.46%；相較之下，統計表現最弱的道瓊指數，目前已跌破5條均線，只剩年線仍在下方支撐。他認為，兩種不同觀察尺度出現相同排序，值得投資人留意。

不過，阮慕驊強調，「季節性統計不保證重演」，四巫日效應涉及結算部位調整與季底再平衡，也可能隨市場結構改變而減弱，加上36次樣本並不算多，平均數容易受到極端值影響，因此他同時觀察中位數及勝率。他認為，這些數據並非代表現在就應該看空，而是提醒投資人「別急著亂追」，真正該做的不是預測市場方向，而是先想好若接下來真的出現回檔，自己的加碼價位在哪裡。

◎本文獲 阮慕驊 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

美股 選擇權 指數 個股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

記憶體「鬼故事」又來了！長鑫G5量產晶圓產出增逾50%…PTT卡蛙們喊：完了

美伊戰爭要停了？伊朗向美國開「7大條件」 川普尚未回覆、PTT先喊：第幾次了

記憶體不缺了？宏碁陳俊聖直言「大家滿手貨」…PTT記憶體蛙嚇喊：周一比手速

台積電新目標價「4710元」？魏哲家當蔡力行面喊1句…網笑翻：發哥下來也是趕上

相關新聞

美股四巫日後一周勝率僅22％！阮慕驊揭36次統計：不是看空、但別急著亂追

美股9月四巫日後一週上漲勝率僅22%，阮慕驊統計36次平均跌1.13%，提醒別急追，先規劃回檔加碼策略。

聯電102.5元抄底「26張抱到156.5元」！他曝已賺132萬 網讚：真的買在最低點

網友分享7月29日以每股102.5元買進聯電26張，9月18日收156.5元，獲利合計約132萬元。

築間旗下燒肉SMILE三重店火災！8顧客、1員工送醫 公司：均無重大傷勢

築間旗下燒肉SMILE新北三重店20日晚間火災，8名顧客及1名員工送醫，均無重大傷勢；火勢已撲滅，起火原因與財損待查。

記憶體「鬼故事」又來了！長鑫G5量產晶圓產出增逾50%…PTT卡蛙們喊：完了

中國長鑫宣布第五代G5記憶體平台正式量產，晶圓裸片產出增加至少50%，24Gb LPDDR5X導入旗艦手機，PTT熱議供給與價格影響。

美伊戰爭要停了？伊朗向美國開「7大條件」 川普尚未回覆、PTT先喊：第幾次了

伊朗透過卡達向美國提出重啟談判7項條件，已知包括停戰、解凍資產及解除海上封鎖，川普尚未回應，雙方仍未正式重啟談判。

3500億美元對美投資壓到失眠！李在明堅持「不能亂花稅金」 美韓重啟協商

南韓總統李在明因3500億美元對美投資承諾壓力失眠，要求重啟協商，堅持檢視商業合理性、收益分配與虧損處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。