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聯電102.5元抄底「26張抱到156.5元」！他曝已賺132萬 網讚：真的買在最低點

聯合新聞網／ 綜合報導
網友曬出聯電交易紀錄，7月29日以102.5元買進26張，並表示目前已實現約20萬元、未實現約112萬元，合計獲利約132萬元。路透
網友曬出聯電交易紀錄，7月29日以102.5元買進26張，並表示目前已實現約20萬元、未實現約112萬元，合計獲利約132萬元。路透

聯電（2303）近期股價走強，一名網友在PTT股板分享自己的操作紀錄，表示自己早在7月29日聯電跌停時，就以每股102.5元買進26張，當時設定91.4元停損、145.5元停利。如今聯電9月18日收在156.5元，也讓這筆低檔進場的操作引發股民討論。

原PO表示，自己「幸運買在最低點」，股價來到145.5元時先賣掉5張，剩餘部位則繼續持有、讓獲利奔跑。依原PO最新說法，目前已實現獲利約20萬元，加上未實現獲利約112萬元，合計約132萬元，還笑稱年底前「吃滷肉飯都可以加滷蛋，吃布丁不舔蓋子」。

至於後續操作，原PO觀察聯電近期連續出現量價增加，目前將150至165.5元視為箱型整理區間，若突破165.5元並站穩，考慮繼續進場；若跌破150元則會陸續出掉，同時不排除進行短波段當沖、隔日沖。不過這些價位與走勢判斷均屬原PO個人的交易策略。

文章曝光後，不少網友翻出原PO確實在7月29日就曾發文喊多，因此紛紛留言「恭喜賺錢」、「賺爛了」、「神，推」，也有人表示「人家102.5喊進場的哦」、「7/29那天敢進的人給尊重」，認為原PO並非股價大漲後才回頭曬單。

不過也有股民開始討論聯電後續空間，有人看好挑戰更高價位，也有人認為「差不多該走了」，甚至擔心熱門標的在股板討論度升高後可能出現震盪。原PO則選擇保留大部分持股，接下來以150元與165.5元作為自己觀察進退的關鍵價位。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

聯電 抄底 跌停

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