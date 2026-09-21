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築間旗下燒肉SMILE三重店火災！8顧客、1員工送醫 公司：均無重大傷勢

聯合新聞網／ 綜合報導
築間旗下燒肉SMILE新北三重店20日晚間發生火災，共8名顧客及1名員工送醫檢查，目前均無重大傷勢，起火原因及財產損失仍待調查評估。中央社
築間旗下燒肉SMILE新北三重店20日晚間發生火災，共8名顧客及1名員工送醫檢查，目前均無重大傷勢，起火原因及財產損失仍待調查評估。中央社

築間餐飲集團（7723）旗下燒肉SMILE新北三重店20日晚間發生火災事故。築間發布重大訊息表示，消防單位接獲通報後趕抵現場搶救，目前火勢已經撲滅，至於詳細起火原因，仍有待消防單位進一步調查釐清。

根據築間公告，事故發生後公司立即啟動緊急應變措施，並配合消防、警察及相關主管機關進行現場處置。這起火災共有8名顧客及1名員工送醫檢查，目前均無重大傷勢，公司表示將持續關心並確認相關人員後續狀況。

至於火災造成的營運及財務影響，築間指出，影響範圍主要集中在燒肉SMILE新北三重店單一門市，目前財產損失仍待評估。由於公司已投保相關火災保險，後續將依實際損失辦理理賠，經初步評估，這起事件對公司整體營運及財務業務尚無重大影響。

消息曝光後也引發PTT股民討論，由於時間接近中秋節，有網友直呼「衰，中秋節前火災」、「這下中秋生意做不到了」、「已經夠慘了，連中秋檔期都沒辦法做」，也有人注意到公司已投保火災保險，開始討論後續財產損失及理賠狀況。

另一批網友則延續股板慣例開起玩笑，留言狂刷「太旺了」、「遇火則發」、「訊號來了」、「叫你燒肉不是整間一起燒」。不過目前築間並未公布實際財損及保險理賠金額，起火原因同樣尚未確定，後續仍須等待消防調查及公司進一步公告。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

三重 火災 燒肉 築間 警察 顧客

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