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記憶體「鬼故事」又來了！長鑫G5量產晶圓產出增逾50%…PTT卡蛙們喊：完了

聯合新聞網／ 綜合報導
長鑫科技宣布G5技術平台正式量產，每片晶圓裸片產出較上一代增加至少50%，24Gb LPDDR5X也已進入規模量產。聯合報系資料照
長鑫科技宣布G5技術平台正式量產，每片晶圓裸片產出較上一代增加至少50%，24Gb LPDDR5X也已進入規模量產。聯合報系資料照

記憶體市場近期報價走強，但中國DRAM龍頭長鑫科技突然丟出一顆震撼彈。長鑫20日宣布，第5代G5技術平台正式量產，在相同條件下，每片晶圓的裸片產出數量較上一代增加至少50%，基於G5平台打造的24Gb LPDDR5X也已進入規模量產，並導入中國主流旗艦手機。

長鑫表示，G5微縮工藝將記憶體陣列有源區半間距縮小至11.95奈米，儲存器電容深寬比達45：1，不只提高儲存密度，每片晶圓可產出的裸片數量也大幅增加，同時具備提升能效及降低成本等優勢。此次亮相的兩款LPDDR5X產品單顆容量均達24Gb，較上一代同類產品提升50%，鎖定中高階智慧手機及便攜式消費電子市場。

長鑫此次G5正式量產，也讓中國DRAM自主技術進展再度受到關注。長鑫副總裁駱曉東表示，目前公司工藝能力已與業界最先進的量產節點相當；原文則指出，在美國持續限制部分先進半導體設備與軟體出口的背景下，中國記憶體業者正加速自主技術及供應鏈布局，長鑫也持續縮小與三星、SK海力士及美光等大廠的技術差距。

消息傳到PTT後，近期一路熱炒記憶體行情的「卡蛙」立刻成為焦點，網友狂刷「完了」、「記憶體大崩盤」、「鬼故事＋N」、「卡蛙這個週末應該都失眠了吧」，還有人期待中國廠商加入價格競爭後，未來能買到更便宜的記憶體與電腦。

不過也有網友認為，單看「每片晶圓裸片產出增加50%」還不足以直接判斷市場供給衝擊，實際仍得觀察良率、製造週期以及最終出貨規模；也有人指出，製程微縮後單片晶圓能切出更多記憶體晶片，本來就是技術世代推進的重要效益。長鑫這次技術升級究竟會不會真的改變DRAM供需，PTT兩派已經先為「卡蛙鬼故事」吵成一團。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

晶圓 記憶體 中國

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