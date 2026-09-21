美伊戰爭要停了？伊朗向美國開「7大條件」 川普尚未回覆、PTT先喊：第幾次了

美伊緊張局勢又出現新的外交訊號。伊朗最高國家安全委員會秘書雷扎伊（Mohsen Rezaei）表示，德黑蘭已透過卡達向華府提出重啟談判的「7項條件」，目前正在等待美國總統川普回應。伊朗並未公開全部7項內容，但雷扎伊已證實其中3項主要訴求，包括各戰線停止戰爭、釋放遭凍結的伊朗資產，以及解除美國對伊朗的海上封鎖。

雷扎伊表示，伊朗仍與調停方卡達保持聯繫，相關條件已經傳達給華府，並稱接受這些條件符合美國利益。不過伊朗一邊釋出談判訊號，另一邊態度仍相當強硬，雷扎伊強調，川普的威脅不會產生效果，若外交無法取得進展，伊朗也已經做好繼續衝突的準備。

值得注意的是，這並不代表美伊已經正式重啟談判，更不代表戰爭即將結束。目前只能確認伊朗已透過卡達傳遞條件，而美方尚未公開接受這些要求。卡達與巴基斯坦近期持續嘗試讓雙方重新回到談判桌，美伊之間雖然仍存在外交管道，但在停戰、制裁與海上封鎖等議題上仍有明顯分歧。

消息傳到PTT後，不少網友第一反應卻是「又來了」，留言直呼「來來回回幾次了，你信？」、「有個屁用，幾天後就又推翻了」、「伊朗條件一直都是那些，看到都會背了」，也有人認為即使雙方重新坐上談判桌，距離真正達成停戰協議恐怕還有一大段距離。

另一派網友則把焦點放在金融市場，開始討論戰爭若出現轉機，油價與股市可能如何反應，也有人直接喊「噴」、「川普還沒開倉再等等」。不過目前伊朗公開的7項條件仍只有部分內容曝光，美國也尚未正式答覆，這次究竟是真正的談判突破口，還是美伊又一次隔空喊話，仍得等待川普下一步表態。

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