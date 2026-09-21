3500億美元對美投資壓到失眠！李在明堅持「不能亂花稅金」 美韓重啟協商

南韓高達3500億美元的對美投資承諾，讓總統李在明坦言壓力大到「睡不著」。李在明表示，這筆約500兆韓元的資金涉及國民稅金，因此從投資項目、資金回收，到收益如何分配、發生虧損時如何處理，都必須仔細評估，不能在龐大壓力下草率決定。韓聯社報導也證實，李在明表示自己為此「夜不能寐」，並強調國家利益不能受到損害。

李在明透露，美韓原本已經接近達成協議，但他實際檢視內容後，發現仍有部分條件難以接受，因此要求重新協商。南韓尤其堅持投資必須具有「商業合理性」，也就是不能只為完成3500億美元承諾就投入資金，而要審視項目能否回收、如何分潤，以及潛在虧損如何處理。

對於美方希望南韓企業擴大在美半導體投資，李在明也表示，這牽涉企業戰略與國家產業政策，政府會尊重企業意見，同時尋求保護南韓國家利益的合理結果。他並強調，南韓不應因關係、壓力或強迫而動搖，但也特別補充，這並不是指控美國正在這麼做。目前雙方仍持續協商，希望建立對美韓都有利益的投資架構。

消息傳到PTT後，「不能亂花納稅人的錢」一句迅速引爆討論，留言區大量出現「反觀」，不少網友直接拿台灣對美投資議題比較；但也有另一派網友反駁，南韓這筆3500億美元投資承諾與台灣企業自行赴美投資的資金結構並不相同，不能直接把兩者畫上等號。

另一派則把焦點拉回投資本身，有人認為3500億美元規模龐大，南韓要求先看投資報酬率與商業可行性並不意外，也有人質疑拖延可能增加美韓談判壓力。從李在明最新說法來看，南韓並非否定對美投資，而是希望在真正撥出資金前，把「這筆錢怎麼投、怎麼賺回來、虧了怎麼算」先談清楚。

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