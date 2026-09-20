黃仁勳駁AI末日論！斷言「2030人類滅絕機率0%」…網反而怕了：那2031呢？

AI發展愈來愈快，「人工智慧最終是否會威脅人類」也成為科技圈爭論焦點。輝達執行長黃仁勳近日接受CBS News專訪時，直接駁斥AI末日論，對於「AI可能在2030年導致人類滅絕」的說法，他明確表示不認同，更直言發生這種情況的機率是「0%」。

黃仁勳認為，部分AI開發者不斷宣揚世界末日論、在美國社會製造恐慌，讓他難以理解，並認為背後可能涉及政治考量、吸引關注或爭取媒體曝光等目的。不過他也強調，支持AI快速發展不代表可以犧牲安全，若產品尚未成熟或存在安全疑慮，企業就應該暫緩推出並持續改善。

對於外界主張整個AI產業應該集體放慢腳步，黃仁勳同樣不認同。他主張AI應該「盡可能快速」發展，安全與創新速度並非只能二選一，各家公司應依照自身技術及產品狀況決定開發速度，而不是要求整個產業同步踩煞車；他也認為過度監管可能阻礙美國仍在發展中的開源AI生態。

不過「2030年人類滅絕機率0%」傳到PTT後，網友反而集體歪樓，有人笑稱「所以是2031嗎」、「完蛋了2031是芥末日」、「怎麼只敢講到2030」、「好歹講個20年吧」，也有人認為2030距離現在實在太近，光是機器人都還沒有全面普及，要在短短幾年內走到「人類滅絕」確實很難想像。

另一派網友則對黃仁勳的立場並不意外，直言「你自己賣鏟子會說沒東西挖了嗎？」、「商人當然不能負面思考」，認為身為AI晶片龍頭掌舵者，本來就會積極看待產業發展；也有人認同AI本身未必是最大問題，真正風險可能來自人類如何使用與賦予AI權限。至於AI究竟會不會走向失控，留言區沒有答案，反而被一句「2031呢？」徹底帶歪。

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