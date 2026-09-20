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96歲巴菲特正式交棒！長子接任波克夏董事長 「股神時代」60年後迎重大轉折

聯合新聞網／ 綜合報導
96歲巴菲特正式卸下波克夏董事長職務，由長子霍華德接任，不過公司日常經營仍由執行長阿貝爾掌舵，巴菲特則轉任名譽董事長並續留董事會。（美聯社）
96歲巴菲特正式卸下波克夏董事長職務，由長子霍華德接任，不過公司日常經營仍由執行長阿貝爾掌舵，巴菲特則轉任名譽董事長並續留董事會。（美聯社）

「股神」巴菲特正式交棒。波克夏海瑟威9月18日宣布，96歲的巴菲特卸下董事長職務，轉任名譽董事長並繼續留在董事會，董事長一職則由長子霍華德·巴菲特接任。至於實際經營公司，仍由今年接任執行長的長期副手阿貝爾負責。

巴菲特自1965年起服務波克夏，並自1970年開始擔任董事長，掌舵時間超過半世紀。他在致股東信中感嘆「時間老頭總是會贏」，但也表示，自己有機會親眼看到波克夏走到如今的位置，對公司的未來比以往更有信心。

這次接任董事長的霍華德並非接手日常經營。巴菲特特別強調，阿貝爾負責經營公司，已在重要決策上全面接棒；擔任波克夏董事長達33年的霍華德，未來主要任務則是守護公司的文化與價值。換句話說，波克夏正式形成「阿貝爾掌經營、霍華德守文化」的接班架構。

消息曝光後，PTT不少網友第一時間驚訝竟是由兒子接任董事長，直呼「原來波克夏也是家族企業」、「以為是交給專業經理人」，也有人注意到，霍華德本身年紀也已不小，笑稱「等到七十幾才接董事長」、「兒子：退休不行嗎」。

不過也有網友提醒，董事長與執行長角色不能混為一談，實際掌管公司營運的仍是阿貝爾，因此這次安排並非單純把波克夏經營權直接「傳給兒子」。另一派則把焦點放在巴菲特本人，感嘆96歲仍能保持活躍已相當罕見，也有人直言，真正的考驗是巴菲特淡出之後，波克夏能否繼續維持過去建立的投資文化與經營方式。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

巴菲特 波克夏 董事長 霍華德

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