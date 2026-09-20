電價12月又要闖關？台電累虧逾4000億「應有調幅12.83％」 平均每度恐破4元

台灣電價年底又要迎來關鍵時刻！經濟部9月18日召開電價費率審議會，考量國際燃料價格大漲及物價影響，本次電價調整「暫不決定」，今年10月至12月電價暫時維持現況。不過，依台電本次電價檢討案，應有調幅達12.83%，電價是否調整，將留待12月再次討論。

依原新聞指出，目前平均電價每度約3.78元，若單純依12.83%幅度計算，將來到每度約4.2675元。不過，這並不是已經拍板的新電價，更不代表所有住宅用戶每度電都會直接變成4.2675元；實際是否調整、調整幅度及不同用戶適用方式，仍須等待後續審議結果。

台電財務壓力則成為這次討論焦點。原新聞指出，台電目前累計虧損超過4000億元，今年前7個月虧損逾210億元；經濟部則表示，中東戰事造成國際燃料價格高漲，台電3月至8月吸收的燃料成本估計約711億元，因此審議會決議優先爭取政府711億元撥補預算。

經濟部強調，由於撥補預算尚未明朗，加上電價調整具有物價傳導效果，因此這次並未決定是否漲價，而是預計12月併入第3次電價審議會再行討論。屆時電價是否調整，仍要看燃料價格、台電財務及政府撥補等因素，不能直接解讀成「12月漲定了」。

消息曝光後，PTT股板討論迅速延燒，不少網友把焦點放在「為何不現在漲」、「漲價是否進一步推升物價」；也有人主張應回歸使用者付費，減少政府持續撥補。至於能源政策、核能與綠能成本等議題，留言區同樣吵成一片，但相關說法多屬網友政治立場與評論，不能直接當成台電虧損原因的事實認定。

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