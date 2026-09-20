黃仁勳再拋AI震撼彈！輝達明年晶片銷量要「翻倍」…網問：產能跟得上？

AI需求還沒看到盡頭？輝達執行長黃仁勳再度釋出強勁展望，他表示，預期輝達2027年晶片銷量將達到2026年的2倍，主要原因是AI正在為不同產業及經濟體帶來效益，幾乎每個國家都希望加大AI投資，也意味未來六季輝達仍預期維持大幅成長。

黃仁勳日前在蘇格蘭與英王查爾斯三世共同出席峰會時指出，「我預期輝達明年晶片銷量將是今年的兩倍。」輝達雖未公布晶片總銷量，但產品橫跨資料中心GPU、CPU、交換器、光通訊、筆電、機器人及車用晶片等；黃仁勳去年秋天曾透露，輝達在四個季度內出貨600萬顆Blackwell GPU。

這次最新說法也延續輝達對AI市場的樂觀看法。根據原文，輝達不久前才預估，截至2028年1月止的會計年度，營收可望成長70%、達約6730億美元，如今黃仁勳再喊明年晶片銷量翻倍，讓市場持續關注AI基礎建設需求能否延續。

消息曝光後，PTT股板討論卻迅速歪樓到「產能」。不少網友直呼「GG：我不知道能不能頂得住」、「產能有跟上？」、「台積電產能能一年翻倍？」；也有人把焦點放到記憶體等AI供應鏈，認為若晶片出貨量真的大幅增加，相關零組件需求同樣值得觀察。不過，晶片銷量翻倍並不能直接推論所有供應鏈需求都會同步翻倍。

另一派網友則把矛頭指向輝達股價，笑稱「股價能一倍嗎」、「老黃你可以先到300嗎」、「銷量翻倍，股價還在原地」。也有人對AI業者持續擴大資本支出抱持疑慮，關注客戶是否能持續投入龐大資金採購晶片。對投資人來說，黃仁勳這次喊出的「明年翻倍」，也讓未來六季實際出貨與營收能否跟上這項展望，成為後續觀察重點。

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