台積電新目標價「4710元」？魏哲家當蔡力行面喊1句…網笑翻：發哥下來也是趕上

台積電（2330）董事長魏哲家一句玩笑話，意外讓股民開始算起台積電還有多少上漲空間。台積電退休中高階主管組成的「榮友會」近日回娘家參訪全球研發中心，魏哲家親自接待，更當著昔日長官、現任聯發科副董事長暨執行長蔡力行的面表示，希望台積電股價趕快追上聯發科，現場隨即響起笑聲。

以9月18日收盤價來看，台積電收在2460元，聯發科則大漲至4710元，兩者每股價格相差2250元。 原新聞因此延伸解讀，若單純以聯發科目前股價作為比較，「4710元」似乎成了市場可以想像的新數字；不過這並非魏哲家正式提出的台積電目標價，也不能直接把兩家公司每股價格當成企業價值比較。

這次「榮友會」約有80名成員參與，除了蔡力行外，還包括多名台積電退休高階主管。根據原文描述，魏哲家以主人身分宴請昔日戰友，而在參觀全球研發中心後，也有退休台積人表示，對持有台積電更有信心。

消息傳到PTT後，網友卻把焦點全部放在「趕上聯發科」這句話，有人興奮喊「訊號出現」、「無腦多」，但更多人開始玩起另一種數學，笑稱「有沒有可能是發哥下來探親」、「聯發科跌到2400也是趕上」、「發哥腰斬也是一種方式」。

也有人提醒，台積電與聯發科股本、市值不同，單純比較每股價格意義有限，更不能把魏哲家的場合發言直接視為4710元目標價。不過台積電9月18日確實收漲35元至2460元，聯發科同日也大漲210元至4710元，兩檔重量級半導體股同步走強。

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