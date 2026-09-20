記憶體不缺了？宏碁陳俊聖直言「大家滿手貨」…PTT記憶體蛙嚇喊：周一比手速

記憶體缺貨、漲價題材延燒多時，宏碁董事長陳俊聖卻拋出不同看法。他表示，目前零組件正處於價格混亂期，儘管不少記憶體供應商持續喊話漲勢可延續至2027年，但實際上「大家滿手貨」，加上中國大陸供應商持續釋出產能，他認為記憶體已沒有全面缺貨問題。

不過陳俊聖也強調，不同規格供需狀況並不一致，包括LPDDR5、DDR5 9600搭配特定平台的記憶體仍有供貨吃緊情況，但DDR4則偏向供過於求，呈現「賣的人多、買的人少」。CPU方面，他認為目前多數規格也已不缺，僅部分低價專案機種使用的Small Core規格仍較吃緊。

至於記憶體價格為何仍處高檔？陳俊聖認為，目前市場正處於價格混亂期，合約價高檔震盪，不同供應商報價有高有低。他並指出，中國大陸記憶體產能持續開出，可能成為影響後續價格的重要因素，因此不認同記憶體能一路缺貨、持續上漲的說法。

消息曝光後，PTT股板瞬間炸鍋，不少網友把這番話形容為記憶體股的「週末鬼故事」，狂刷「週一比手速」、「記憶體is over」、「等等黨的希望」，也有人反問既然記憶體已經不缺，為何目前DDR4、DDR5終端價格仍然居高不下。

另一派網友則提醒，陳俊聖談到的供需狀況不能全部混為一談，DDR4、DDR5及高階記憶體面臨的市場需求不同，因此「記憶體已不缺」不代表所有產品都供過於求。陳俊聖也預估，2027年首季PC價格仍可能調升，零組件價格最快要到2027年中附近才可能逐步穩定，下半年才有進一步往下調整的機會。

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