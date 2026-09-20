30年期美債殖利率或維持5%以上 瑞銀 CIO：偏好二至五年期債券

瑞銀財富管理（CIO）亞太區首席投資總監陳敏蘭指出，殖利率上升並未削弱持有債券的理由，反而帶來更多機會。優質固定收益不僅能在股票大幅下跌時為投資組合提供緩衝，殖利率也具吸引力。陳敏蘭表示，偏好收益率曲線上的二至五年期，其中二至三年期殖利率約為4.5%，三至五年期則接近5%。相較於長期債券，短存續期債券的利率風險也更為可控。

陳敏蘭認為，30年期美國公債殖利率可能已接近本輪週期的高點，但見頂並不意味著會迅速回落。由於政治層面缺乏大幅整頓財政的意願，加上人工智慧投資熱潮持續，投資者應逐漸適應5%以上的30年期美債殖利率。其他方面，看升利率的投資者，可考慮浮動利率相關工具。而亞洲信用債可提供多元化作用，約5.5%的殖利率也頗具吸引力。在更長期佈局方面，相較於美國長債，更偏好部分歐洲及澳洲債券。

長期政府債券殖利率大幅攀升，已成為當前投資者最關注的問題之一。

2026年8月，30年期美國公債殖利率一度突破5.3%，創2007年以來新高。不僅如此，英國、德國和日本的長期利率也大幅走高。對政府財政可持續性的擔憂，只是推升長債殖利率的原因之一。資本供需格局出現改變，亦加劇債券殖利率走高的壓力，而這對投資者有著重要的影響。

全球金融危機過後相當長的一段時間，市場的流動性充裕且成本低廉。各國央行透過量化寬鬆大量購入政府債券，疊加溫和的通膨環境，政府和企業得以極低利率進行長期融資。但是，這個時代已經過去。

在量化寬鬆轉向量化緊縮之際，政府融資需求大幅增加，在此同時，央行及其他官方機構的買盤力道有所減弱。因此，更多債券需要由私人投資者承接，而通常要求更高的回報作為持有債券的補償。更重要的是，政府發行人現今還面臨一個強大的競爭者：人工智慧投資熱潮。

陳敏蘭估計，今年的人工智慧資本支出將從2024年的約2,560億美元大幅增加至約9,000億美元，並可能在2027年達到約1.2兆美元。即使是規模最大的科技公司，也無法完全依靠自身的營運現金流支應這種規模的投資。因此，固定收益市場成為熱門的融資管道，尤其是較長期的公司債。

隨著更多新債供給進入市場，長期殖利率上升在一定程度反映市場對資本調配偏好的變化。但是，這並不意味著長期殖利率將一路走升。

長債殖利率主要反映三項關鍵因素：對未來短期利率的預期、通膨預期，以及投資者因資金長期鎖定而要求的「期限溢價」。

近期修正大部分由實質殖利率和期限溢價上升而引起，這反映財政政策、債券供給及貨幣政策方面的不確定性。而長期通膨預期仍相對穩定在2%左右。

重要的是，在實質殖利率和期限溢價均已升至數十年來新高之際，債券定價的結構性調整可能已大致結束。因此，只要美聯準會能維持住抗通膨的公信力，長期殖利率進一步大幅上升的可能性便會降低。

一個看似悖離的情況是：美聯準會展現在必要時收緊政策的決心，反而可能有利於長期債券。因為，央行控制通膨的公信力越強，投資者為未來通膨風險要求的補償便越低。

重要的是，債券殖利率走高並不一定意味著股票漲勢近尾聲。驅動殖利率上升的基本因素才是關鍵。

若殖利率上升是由通膨預期失控、市場對貨幣政策失去信心所致，那的確令人擔憂。但當前情況並非如此。相反，在長期殖利率走升的同時，經濟增長保持韌性、企業獲利表現強勁，且多年來的人工智慧基礎設施建設熱潮持續。

近期公布財報顯示，全球企業盈餘成長動能正進一步擴大。標普500指數盈餘年增率達到33%，創四年來最佳。歐洲斯托克600指數盈餘較上年同期增22%，扭轉三年來的停滯局面。在亞洲（日本除外）市場，資訊科技行業獲利大增342%。整體而言，今年全球企業盈餘預計將成長26%，2027年續14%。

陳敏蘭繼續看好股票市場。人工智慧仍是尤為重要的投資主題，但並非所有人工智慧概念公司的利多程度都相同，投資者須仔細辨別。在人工智慧價值鏈中，我們偏好半導體設備，其次是晶圓代工，隨後是算力領域。近期行情回跌後，我們對台灣股票的觀點更加看好，該市場憑藉在先進半導體製造領域的領先地位，能更直接受益於人工智慧長期發展趨勢。

債券殖利率上升與企業獲利強勁並不相悖。但在此環境下，精挑細選顯得愈發重要，資產負債表較弱的企業受融資成本上升的影響較大。

陳敏蘭表示，長期殖利率走高未必預示著風險資產即將走弱，但確實讓投資環境變得更具挑戰性。對投資者而言，在保持投資的同時，還需更為審慎地管理存續期、槓桿和多元化配置。投資人可納入二至五年期債券、週期股、落後補漲的潛力股及人工智慧概念股，並在美國、歐洲和亞洲市場等多元化配置。

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