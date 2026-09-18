為了高利活存「銀行帳戶越開越多」！他每月搬薪水搬到累…網勸：2至3家就夠

為了高利活存、買台股、美股ETF，銀行帳戶不知不覺越開越多？一名網友在Dcard分享，自己最初只是看到哪家數位帳戶活存利率較高就開戶，後來為了台股交割又新增帳戶，近期準備投資美股ETF，手機裡已經塞滿一整排銀行App。

原PO表示，最麻煩的是每個月薪水入帳後，都得手動把資金轉到不同銀行，還要注意各家轉帳上限及免費跨轉次數。帳戶多到連媽媽都看不懂，甚至一度懷疑他是不是遭到詐騙，讓他好奇現在為了存錢、投資而持有多個銀行帳戶，是否已經相當普遍。

貼文曝光後，不少網友表示自己也有類似情況，有人為了1.5%、2%左右的高利活存不斷開戶，也有人將薪轉、緊急預備金及投資帳戶分開管理，「一個薪轉、2至3個存緊急備用金、一個投資，我也是隨便就5個起跳」。

不過，也有網友認為帳戶太多反而增加管理成本，建議將主要資金集中在優惠及整合度較高的2至3家銀行，其餘帳戶作為緊急預備金或暫存資金，甚至設定自動轉帳，減少每個月手動搬錢的麻煩。

另一派則提醒，帳戶長期沒有使用，可能面臨忘記密碼等管理問題，與其為了少量利息及轉帳優惠不斷開戶，不如讓資金管理流程簡單一些。有網友就直言：「投資最忌諱流程太複雜」，能夠長期執行的理財方式，反而比帳戶開得多更重要。

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